Yhteistä suomalaista e-kirjastoa valmistellaan mittavassa hankkeessa

Erilaiset-näyttely kuvaa vammaisten lasten arkea 11 eri maassa 29.1.2020 12:41:57 EET | Tiedote

Kulttuurikeskus Stoassa 7. helmikuuta avautuva näyttely Erilaiset/ The Different on osa valokuvaaja Jyri Pitkäsen ja kirjailija Eveliina Talvitien dokumentaarista taideprojektia, joka kertoo kehitysvammaisten lasten ja heidän perheidensä arjesta Pohjolassa, muualla Euroopassa, Venäjällä ja Afrikassa.