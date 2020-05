Yhteistyö sujuvoittaa rahoituspalveluita – IBM ja we.trade yhdistävät voimansa

Tavoitteena kasvun ja läpinäkyvyyden edistäminen koko kaupan ekosysteemissä sekä rahoitus- ja muiden palvelujen saatavuuden parantaminen.

ARMONK, NY JA DUBLIN – 22.5.2020: IBM ja we.trade -konsortio syventävät yhteistyötään. IBM liittyy myös perustajaosakkaiden joukkoon. Yhteistyö keskittyy rahoituspalveluiden saatavuuden ja globaalin kaupankäynnin läpinäkyvyyden parantamiseen.

Lohkoketjuteknologia tukee ja tuo läpinäkyvyyttä talousjärjestelmiin

Nykyisessä tilanteessa rahoituksen saatavuuden nopeuttaminen ja helpottaminen on olennaisen tärkeää talouden elvyttämiseksi. Moni perinteinen kaupan rahoitusmenetelmiä tukeva palvelu on nyt maailman laajuisen Covid-19-pandemian vuoksi häiriintynyt. Tämä on lisännyt painetta siirtää kansainvälistä kauppaa digitaalisille, prosessit automatisoiville, alustoille.



We.trade on lohkoketjuteknologiaan perustuva trade finance -järjestelmä, jonka avulla niin pienet ja keskisuuret yritykset kuin suuryrityksetkin voivat käydä kauppaa nopeammin, helpommin ja läpinäkyvämmin. Se yhdistää saumattomasti kaupanteon osapuolet, mahdollistaa erilaisten rahoitukseen ja kaupankäyntiin liittyvien prosessien automatisoinnin sekä kauppiaille vaivattoman pääsyn vakuutus-, luottoluokitus- ja logistiikkapalveluihin. Järjestelmän kautta on myös mahdollista etsiä uusia kauppakumppaneita. Tämä tukee mukana olevien yritysten kasvua ja auttaa laajentumaan uusille markkinoille.



Viime kuukausina we.trade -liiketoiminnan kehitys onkin jatkanut kasvuaan, kun yritykset siirtyvät korvaamaan paperipohjaiset rahoitusprosessinsa digitalisoidulla ratkaisulla. We.trade -konsortion ja IBM:n yhteistyön tarkoitus on keskittyä kasvun ja läpinäkyvyyden edistämiseen koko kaupan ekosysteemissä sekä rahoitus- ja muiden palvelujen saatavuuden parantamiseen.



We.trade-konsortioon kuuluvat mm. Nordea, CaixaBank, Deutsche Bank, Erste Group, HSBC, KBC, Rabobank, Santander, Société Générale, UBS and UniCredit.



Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:

