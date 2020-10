Yhteistyötä ja toimenpiteitä hirvionnettomuuksien vähentämiseksi (Lappi)

Lapin ELY-keskus, Suomen Riistakeskus ja Lapin paikalliset riistanhoitoyhdistykset ovat parhaillaan päivittämässä Lapin maanteiden hirvivaroitusalueita. Muutokset pyritään toteuttamaan maastossa tämän syksyn aikana ennen lumen tuloa. Esimerkiksi valtatielle 4 välille Kallinkangas – Jaatila asennetaan isot hirvimerkit, jotka varustetaan lisäkilvillä suuri onnettomuusriski.

Suomen Riistakeskuksen Lapin alueen toimesta tehtiin selvitys hirvivaroitusalueiden oikeellisuudesta viime talven aikana. Selvitykseen pyydettiin lausunnot ja esitykset hirvivaroitusalueista paikallisilta riistanhoitoyhdistyksiltä. Osa yhdistyksistä esitti uusia varoitusalueita ja muutoksia vanhojen alueiden sijainteihin.

Hirvi -liikennemerkkiä käytetään hirvieläinten vuoksi vaarallisiksi todetuilla tieosuuksilla. Merkkien paikat määritellään ja tarkistetaan viimeisimpien onnettomuustilastojen, hirvien ylityspaikkatietojen sekä liikennettä ja eläinkantaa koskevien tietojen pohjalta. Vaikutusalueen pituus määritellään onnettomuustietojen ja eläinten liikkumista koskevien tietojen avulla siten, että tarpeettoman pitkiltä varoitusalueilta vältytään. Hirvien vaelluksen vuoksi hirvivaara on olemassa tietyillä alueilla vain osan vuotta. Talvella hirvet oleilevat usein eri alueilla kuin kesällä.

Meri-Lapissa on suuri riski joutua hirvionnettomuuteen

Lapissa poliisin tietoon tulleiden hirvionnettomuuksien määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2011 vuoteen 2019. Lisäksi on suuri määrä hirvionnettomuuksia, jotka eivät tule poliisin tietoon. Eniten onnettomuuksia tapahtuu syyskuusta tammikuuhun.

Erityisen paljon onnettomuuksia tapahtuu Meri-Lapin alueella varsinkin valtatiellä 4 Kemin lentokentän läheisyydessä ja Keminmaasta Kallinkankaalta aina Rovaniemen Jaatilaan saakka.

Autoilijoiden kannattaa pudottaa ajonopeuksiaan erityisesti silloin, kun hirvien liikkuminen on aktiivisimmillaan, eli hämärän hetkillä. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa hirvivaarasta varoittavien merkkien vaikutusalueella. Kovavauhtiset hirvikolarit ovat tuhoisia. Mikäli auton nopeus on yli 90 kilometriä tunnissa, on hirveen törmäävän kuolemanriski jopa yhdeksänkertainen verrattuna 80 kilometrin tuntinopeuteen.

Tien vierustojen pelloille varastoidut rehupaalit houkuttavat tuoksullaan hirviä kerääntymään maanteiden läheisyyteen, siksi paaleja ei ole hyvä varastoida maanteiden läheisyyteen, vaan ne ovat liikenneturvallisuusriski. Autoilijoiden varovaisuudella, valppaudella ja ennakoinnilla on suuri merkitys onnettomuuksien ehkäisyssä. Tien ja sen reuna-alueiden tarkkailu auttaa havaitsemaan tielle pyrkivän hirvieläimen. Lisäksi näkyvyyttä parannetaan maanteiden alueurakoissa suoja-alueraivauksilla. Tuloksellisin tapa hirvionnettomuuksien vähentämiseksi on tehokas metsästys.