Yhteysalusliikenteen uusi reitti- ja aikataulusivusto Yhteysalus.fi on avattu

Yhteysalusreittejä on kolmen maakunnan alueella. Valtaosa reiteistä on Varsinais-Suomessa, minkä lisäksi reittejä on myös Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Reitti- ja aikataulusivustosta löytyy maakuntakohtaisesti kaikki alueen reitit samalta kartalta klikkaamalla painiketta "Katso kaikki alueen reitit". Reittikohtaista linkkiä klikatessa avautuu tarkempi karttakuva kyseisestä reitistä sekä linkit ko. reitin aikatauluihin.

Saaristoliikenteen aikataulut löytyvät palveluntuottajien verkkosivuilta. Maantielautta- ja yhteysalusliikenteen liikennöintiä ja alusten sijaintia voi tarkastella myös Fintrafficin Liikennetilanne-palvelussa. Lisäksi ELY-keskuksen verkkosivuille on koottu tiedot yhteysalusliikenteen reiteistä, reittien palveluntuottajista sekä linkit palveluntuottajien verkkosivuille.

Yhteysalusten reitissä ja matka-ajassa on päiväkohtaista vaihtelua, sillä osaan saarista kuljetaan vain tarpeen tai etukäteistilausten mukaan. Myös keliolosuhteet voivat vaikuttaa matka-aikaan. Tämä kannattaa huomioida matkan suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Joihinkin yhteysalusliikenteen aikatauluihin on merkitty jatkoyhteydet linja-autoon (esim. Utö ja m/s Baldur). Matkaa suunnitellessa on kuitenkin hyvä huomioida, että yhteysaluksilla riski myöhästymiseen jatkoyhteydestä bussilla on melko suuri. Tästä syystä varasuunnitelma kannattaa olla mietittynä.

Y-vuoro tarkoittaa sellaisia yhteysalusvuoroja, jotka pitää tilata hyvissä ajoin etukäteen aluksen puhelinnumerosta. Varauksen voi tehdä aikaisintaan viikkoa ennen ja viimeistään edellisenä päivänä. Huomaathan, että käytännöt vaihtelevat. Aikataulusta kannattaakin tarkistaa, mihin kellonaikaan mennessä varaus pitää viimeistään edellisenä päivänä tehdä. Mikäli saaressa poiketaan vain tarvittaessa, mutta alus liikennöi joka tapauksessa kyseisellä reitillä, tällaiset pysähdykset merkitään aikatauluun x-vuoron merkinnällä. X-vuorot voi tilata vasta aluksellakin.

Jos otat auton mukaan yhteysalukselle, autopaikka kannattaa varata alukselta etukäteen. Vakiintuneen käytännön mukaan yhteysalukselle voi tehdä autopaikkavarauksia aikaisintaan viikkoa ennen lähtöä, näin vältytään varmuuden vuoksi tehtäviltä varauksilta ja maksimoidaan aluksen käyttöaste. Tarkemmat varausohjeet ovat reittikohtaisissa aikatauluissa.

Yhteysalus

Förbindelsebåt

Commuter Ferry

Lisätietoa: Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600