Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Louhintahiekka Oy:n Nukarin kiviainesten otto - ja maankaatopaikkahankkeen YVA-selostuksesta

Uudenmaan ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen perustellun päätelmän Louhintahiekka Oy:n Nukarin kiviainesten otto - ja maankaatopaikkahankkeesta.

Hankkeen vaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia on arvioitu ja vertailtu vuosien 2019–2021 aikana vireillä olleessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen ELY-keskuksen kokoava lausunto, jossa otetaan kantaa tehtyjen arviointien riittävyyteen sekä hankkeen merkittäviin vaikutuksiin. Päätelmä on laadittu aiemmin nähtävillä olleen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus), siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä ELY-keskuksen asiantuntijatarkastuksen pohjalta.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hankkeen ympäristövaikutusten merkittävyys riippuu pitkälti valittavasta toteutusvaihtoehdosta. Kalliokiviainesta louhitaan vaihtoehdossa 1 yhteensä noin 3 miljoonaa m3ktr ja vaihtoehdossa 2 noin 6 miljoonaa m3ktr. Hankkeen arvioitu kokonaiskesto on 20 vuotta vaihtoehdossa 1 ja 40 vuotta vaihtoehdossa 2. Hankevaihtoehtojen lisäksi YVA-selostuksessa on tarkasteltu neljää liikennöintivaihtoehtoa. Yhteysviranomainen katsoo, että hankevaihtoehdoilla 1 ja 2 on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia pintavesien tilaan ja kalastoon. Hankkeen meluvaikutukset, pohjavesivaikutukset ja ilmastovaikutukset ovat yhteysviranomaisen arvion mukaan merkittäviä toteutusvaihtoehdossa 2. Hankkeen luontovaikutukset voivat myös olla merkittäviä Vantaanjoen Natura 2000 -alueeseen kohdistuviin vaikutuksiin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota haitallisten vaikutusten ehkäisyyn ja lieventämiseen ottaen huomioon hankkeen koko, pitkäkestoisuus sekä toiminnan sijoittumiseen lähelle asutusta. Yhteysviranomainen huomauttaa, että sen tarkastettavana olleessa arviointiselostuksessa esitetyt arviot hankkeen ympäristövaikutuksista ovat monelta osin riippuvaisia selostuksessa esitettyjen ympäristönsuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta ja vaikuttavuudesta. Tämä tulee huomioida hankkeen myöhemmissä vaiheissa.

ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan sekä muut YVA-menettelyn aikana syntyneet asiakirjat ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA.