Yhtiökokouksen päätökset ja energiamarkkinoiden näkymät vuonna 2023

Puheenjohtajana kokouksessa toimi Jarmo Makkonen, asianajotoimisto Krogerus Oy:stä.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen käsitteli katsauksessaan poikkeuksellisen vuoden tapahtumia. Energiakonsernin toimintaa leimasi varautuminen poikkeusolosuhteita varten. Tämä tarkoitti materiaali- ja tarvikevarastojen vahvistamista, sekä muita huoltovarmuutta tukevia toimenpiteitä. Käytettävissä olevan sähkötehon riittävyyteen liittynyt epävarmuus ei konkretisoitunut talvella 2022/2023 tehopulatilanteena lämpimän säätilan ansiosta. Tykkyläisen näkemyksen mukaan asiakkaiden energiankäyttöön poikkeuksellinen vuosi jättää pysyvänkin vaikutuksen, jonka arviointi on energiakonsernille tärkeää. Konserni kykeni erikoisen tilikauden aikana kohtuulliseen taloudelliseen tulokseen, mikä oli yhtiökokouksessa esitetyn osingonjakoesityksen perustana.

Osingon maksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan tilivuoden 2022 voitosta maksetaan osinkoina 100 euroa/osake, eli yhteensä 7.492.400,00 euroa.

Hallintoneuvosto ja tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 29.

Erovuorossa olleista hallintoneuvoston jäsenistä valittiin uudelleen vuoden 2026 yhtiökokoukseen asti:

Minna Pöntinen, Mikkeli

Timo Loikkanen, Enonkoski

Marjo Merivirta, Luhanka

Mervi Simoska, Juva

Tuukka Suomalainen, Savonlinna

Tommi Vehmala, Kangasniemi



Uusia jäseniä hallintoneuvostoon valittiin vuoden 2026 yhtiökokoukseen asti:

Kirsi Olkkonen, Mikkeli

Pekka Rilla, Pieksämäki

Mikko Lappalainen, Rantasalmi

Lisäksi hallintoneuvostoon valittiin vuoden 2024 yhtiökokoukseen asti:

Leena Pekkanen, Mäntyharju

Kimmo Järvinen, Toivakka

Tilintarkastajiksi kuluvan vuoden toimintaa ja tilejä tarkastamaan valittiin:

Varsinaiset tilintarkastajat:

Juho Himanen, KHT, Mikkeli

Jukka Lievonen, KHT, Savonlinna

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana Antti Kääriäinen, KHT, JHT, Kajaani

Varatilintarkastajat:

Harri Jylhä, KHT, Savonlinna

Arto Saarinen, KHT, Jyväskylä

Energiamarkkinoiden 2023 näkymät

Yhtiökokoukselle esitettiin energiatoimialan näkymiä vuodelle 2023. Kuluvan vuoden alku on ollut normaalia lämpimämpi, minkä seurauksena sähköenergian hinta on laskenut. Toimitusjohtaja Tykkyläinen esitti näkemyksenään, että eurooppalaisella tasolla energian riittävyyteen liittyviä haasteita ei ole vielä ratkaistu. Saksan viimeiset käynnissä olleet ydinvoimalaitokset suljettiin keväällä, mikä osaltaan heikentää sähkön riittävyyden ennusteita. Tykkyläisen näkemyksen mukaan myös syksyllä 2023 on riski eurooppalaisten energiamarkkinoiden hinnan nousulle pakkasten lähestyessä. Vaikka Suomen sähköntuotanto on vahvistunut Olkiluoto 3 kaupallisen käyttöönoton sekä tuulivoimainvestointien myötä, eurooppalaisen sähkömarkkinan hinnan nousun vaikutukset oletettavasti vetäisi toteutuessaan myös Suomen sähkön hintaa ylös. –Varautumisen aika ei ole ohi, eikä varautumiseen saa väsyä, Tykkyläinen tiivistää seuraavaan talvikauteen 2023/2024 valmistautumista.

Energiaturvallisuuden kehittäminen ja vihreän murroksen edistäminen strategian ytimessä

Suur-Savon Sähkön hallitus päivitti konsernin strategiaa vuoden 2022 lopussa. Konsernin toimintaa ohjaavina periaatteina on Järvi-Suomen alueen energiaturvallisuuden kehittäminen sekä vihreän murroksen toteuttaminen niin omassa toiminnassaan kuin asiakkaille tarjottavissa tuotteissa ja palveluissa. Päästöttömän energian investoinnit sähkön- ja lämmöntuotannossa jatkuvat edelleen. Erityisenä painopisteenä on perinteisen oman toiminta-alueen aurinko- ja tuulivoimahankkeiden hankekehitys sekä investointien toteuttaminen. Järvi-Suomen alueen sähköomavaraisuus on alle seitsemän prosenttia, mikä on Suomen heikoimpia omavaraisuusasteita. Suur-Savon Sähkö -konsernilla on valmistunut Sulkavan kunnan kanssa yhteistyössä toteutettu 5 MW aurinkovoimahanke, ja valmistelussa ovat Juvan, Hirvensalmen sekä Pertunmaan Kuorttin hanke, sekä Luhangalla tuulivoimahanke. Säävarmemman sähköverkon investointien eteneminen Järvi-Suomen Energian toimesta osaltaan luovat edellytyksiä myös uusiutuvan energian investoinneille.