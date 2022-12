Yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarviomuutoksen

Oman toiminnan toimintakatteen ylitysuhka on 48,5 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon ylitys 10.3 miljoonaa euroa. 58,9 miljoonan euron ylitys jakautuu jäsenkunnille, josta Hyvinkään osuus on 15,0 Me, Järvenpään 18,5 Me, Mäntsälän 3,9 Me, Nurmijärven 10,2 Me, Pornaisten 0,4 Me ja Tuusulan 10,8 Me. Ennusteissa on huomioitu arvio valtiolta saatavasta koronakorvauksesta.

Kuntayhtymän toiminta jatkunut haasteellisessa tilanteessa

Kuntayhtymän toiminta on jatkunut edelleen taloudellisesti ja toiminnallisesti haastavassa tilanteessa. Koronaviruspandemia on eri vaiheissaan aiheuttanut talouteen pitkäkestoisia vaikutuksia. Palvelujen tarve kuntayhtymän alueella on kasvanut merkittävästi tuotannon aloitusvuodesta 2019 vuoteen 2022. Sote-palvelujen tarpeen kasvu ja pandemia jatkuessaan on kasvattanut hoito- ja hoivavelkaa.

Valtakunnallisesti voimistunut henkilöstöpula on tullut myös kuntayhtymän alueelle osaksi arkea ja kasvattanut palvelujen ostoa. Henkilöstön saatavuusongelmat aiheuttavat heijastevaikutuksia. Osastopaikkoja on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi mm. Nurmijärven akuuttiosastolla (50 % paikoista) ja kuntoutuskeskuksen käyttöaste on ollut tammi-kesäkuussa 80 %. Yksityisillä palveluntuottajilla on vaikeuksia tuottaa sopimuksenmukaisia palveluja henkilöstöpulan vuoksi. Myös energian, raaka-aineiden sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti, vaikuttaen laajasti myös kuntayhtymän ja sen yhteistyökumppaneiden toimintaan.

Lisäksi yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan kuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2023, joka tarvitaan, jotta kuntayhtymän toiminta voidaan saattaa päätökseen. Kuntayhtymän päättämisestä syntyy kustannuksia, kuten tilinpäätöksen laadinta ja luottamuselinten kokouspalkkiot. Kuntayhtymän päättämisestä syntyy arviolta noin 300 000 euron kustannukset.

- Vaikka kokouksen asialistan mukainen läpikäynti menikin suhteellisen sopuisasti, jäi kokousväen mieleen ainakin koko sote-uudistuksen hätäinen aikataulu sekä tietty epätietoisuus keskeneräisten asioiden suhteen. Yhtenä asiana palkkaharmonisaatio/piikkipalkat (n.20 Me) ja sen mahdolliset vaikutukset kuntayhtymän kuntien talouksiin. Myös merkittävä muutostarve talousarviossa 58,9 Me ja sen vaikutukset jäsenkuntien maksuosuuksiin herättivät aiheellista huolta, toteaa yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jouni Maijala

Lisätiedot: yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Jouni Maijala, jetmaijala@gmai.com