YK:n vaikuttavuussijoitusohjelma Helsinkiin – miljardiluokan projektit vivuttavat yksityistä rahaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

Suomi suunnittelee YK:n vaikuttavuussijoitusohjelman tukemista 20 miljoonalla eurolla. Vaikuttavuussijoittaminen on innovatiivinen tapa ohjata rahoitusta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

YK:n projektipalvelujen toimiston UNOPSin vaikuttavuussijoittamisen ohjelma (Social Impact Investing Initiative, S3I) edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kehitysmaissa. Ohjelma keskittyy isoihin infrastruktuurihankkeisiin kolmella sektorilla: uusiutuva energia, edullinen asuminen ja terveys. Ohjelma toimii hankekehittäjänä, joka rakentaa hankkeet investointikelpoisiksi ja houkuttelee näin yksityisiä sijoittajia mukaan. Vaikuttavuussijoittamisella tarkoitetaan vastuullista sijoittamista, jossa sijoittaja tavoittelee tuoton lisäksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kestävän kehityksen tavoitteita ei saavuteta ilman yksityisiä pääomia

YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoiteohjelmaan, joka tähtää esimerkiksi köyhyyden ja nälän poistamiseen vuoteen 2030 mennessä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden rahoitustarpeet ovat valtavat. YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin UNCTAD arvioi, että tavoitteiden saavuttamisen vuosittainen investointivaje on 2,5 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

”Julkisen ja yksityisen rahoituksen yhteistyö tarjoaa uuden kanavan hallita kehittyvien maiden riskejä ja mahdollistaa entistä paremman vaikuttavuuden. Samalla julkinen rahoitus mobilisoi yksityistä rahoitusta kestävän kehityksen edistämiseen. Ohjelman sijoittuminen Helsinkiin edesauttaa myös kestävän kasvun rakentamista ja uudenlaisten osaamisalueiden syntymistä Suomessa”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari toteaa.

Suomen innovatiivinen ja avoin yhteiskunta ihanteellinen UNOPSille

UNOPS valitsi sijaintipaikaksi Suomen vahvan innovaatio- ja vaikuttavuussijoittamisen ympäristön sekä yhteiskunnan avoimuuden ja vähäisen korruption johdosta. Muun muassa Sitra on jo vuosia rakentanut Suomeen vaikuttavuussijoittamisen toimintaympäristöä ja työ- ja elinkeinoministeriö on toteuttanut kansallisia työllisyyshankkeita, joita on rahoitettu vaikuttavuussijoittamisen keinoilla.

”Olimme hyvin vaikuttuneita siitä, miten Suomen hallitus on sitoutunut uusiin ja innovatiivisiin tapoihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä sopi hyvin päämääräämme rakentaa kansainvälinen vaikuttavuussijoittamisen ohjelma, joka auttaa maita saavuttamaan tavoitteensa”, UNOPSin toimitusjohtaja Grete Faremo sanoo.

Vaikuttavuussijoittamisohjelma on myös merkittävä Helsingin kaupungille.

”Kaupunki on mukana mahdollistamassa UNOPSin sijoittumista ja pyrkii näin konkreettisesti rakentamaan mielikuvaa kansainvälisesti verkottuneesta ja hyvän toimintaympäristön globaaleille organisaatioille tarjoavasta Helsingistä. Vaikuttavuussijoittamisohjelma on maailmanlaajuisesti merkittävä ja tukee myös Helsingin tavoitetta kaupunkien merkittävämmästä roolista kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

UNOPSin vaikuttavuussijoittamisen ohjelman sijoittuminen Helsinkiin kasvattaa YK:n läsnäoloa Suomessa. Helsingissä on ennestään YK-yliopiston kehitystaloustieteen instituutti UNU-WIDER ja Espoon Otaniemessä YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL.

Vaikuttavuussijoittamisohjelman toimisto sijoittuu Sofia Future Farmiin Helsingin keskustaan. Ministeri Skinnari ja UNOPSin toimitusjohtaja Grete Faremo allekirjoittivat sopimuksen 12. elokuuta.

Taustamateriaali

About UNOPS Social Impact Investment Initiative (S3I)

UNOPS S3I seeks to de-risk and structure infrastructure investment projects in an effort to help attract financing from the private sector to national development agendas. Projects selected are subjected to a rigorous and comprehensive due diligence process that will ensure a positive environmental, social and economic impact, with financial returns for private sector investors.

More information: https://www.unops.org/about/investing-for-impact

About Helsinki and the sustainable development goals

Helsinki wants to be a pioneer for local implementation of global responsibilities. In September 2018, the city, being after New York the second city in the world and the first one in Europe to do so, thus made a commitment to report voluntarily to the UN on its implementation of the sustainable development goals.

More information: https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/strategy/sustainability/

