Yksi koronavirustartunta Merikaarron koululla

Vaasalaiset yllättivät onnellisuudellaan koronakriisin keskellä - tavoitteena Suomen onnellisimmat asukkaat 19.3.2021 11:12:40 EET | Tiedote

Vaasan onnellisuuskyselyn tulokset yllättivät positiivisuudellaan. Yli puolet eli 52 % vastaajista koki, että koronalla on ollut jopa myönteisiä vaikutuksia tai heidän elämäntilanteensa on pysynyt ennallaan. Kaupungin tavoitteena on, että sen asukkaat ovat Suomen onnellisimpia.