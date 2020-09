Yksikin itsemurhaan kuollut nuori on liikaa

Jaa

Koronakriisi on kurjistanut entisestään niiden asemaa, joiden tilanne oli vaikein jo ennen pandemiaa. Riski mielenterveysongelmien ilmenemiselle tai pahenemiselle on kasvanut poikkeusolojen aikana. Vaikka nuorten itsemurhakuolleisuus on ollut eurooppalaisittain verrattuna korkeaa jo aiemmin, on koronakevät heikentänyt tilannetta entisestään.

Kuva: Demarinuoret

“Nyt, jos milloin, on vahvistettava peruspalveluita ja tarjottava matalan kynnyksen tukea heille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat. Itsemurhien ehkäisyssä olennaisinta on, että apua saa nopeasti ilman läheterumbaa. Siksi on välttämätöntä, että terapiatakuu toteutetaan pikaisesti jo ennen tulevaa sote-uudistusta”, linjaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto. Koronakriisin vaikutusten lievittäminen edellyttää, että lasten ja nuorten hyvinvoinnista saadaan ajantasaista tietoa. Laajoihin terveystarkastuksiin panostamalla voidaan kohdata jokainen lapsi, nuori ja heidän perheensä ja arvioida heidän tuen tarpeensa. “Terapiatakuu ei vielä yksin riitä ratkaisemaan haasteita ja siksi lisäpanostuksia tarvitaan erityisesti opiskelijahuoltoon. Laajat terveystarkastukset ovat tämän vuosituhannen tärkeimpiä uudistuksia lasten ja perheiden ennaltaehkäisevien toimien ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseksi. On kummallista, mikäli näiden merkitys unohdetaan pandemian jälkihoidossa”, päättää Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto. Lisätiedot: Pinja Perholehto

Demarinuorten puheenjohtaja

p. 040 059 6521

sp. pinja.perholehto@demarinuoret.fi

Avainsanat Kannanotto

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kuva: Demarinuoret Lataa