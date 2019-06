Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen saapuu takaisin Helsinkiin torstaina

Helsinkiläinen yksinpurjehtija Tapio Lehtinen suoritti maailman haastavimman purjehduskilpailun Golden Globe Racen 322 päivän purjehtimisella. Haasteista huolimatta sisukas suomalaiskapteeni oli lopulta yksi viidestä maaliin selvinneestä purjehtijasta, saapuen kilpailun lähtö- ja päätesatamaan Ranskan Les Sables d’Olonneen 19. toukokuuta. Lehtinen on nyt purjehtimassa takaisin kotiinsa Helsinkiin. Hänen odotetaan saapuvan Kauppatorin edustalle torstaina 27.6. ja tekevän kaupungintalolle perinteisen lipputervehdyksen noin kello 15.30.

Saapuessaan Harmajan majakan kautta Helsingin kauppatorille tekee Lehtinen Asteria-veneellään perinteisen lipputervehdyksen Helsingin kaupungintalolle, jonka jälkeen yleisöllä on mahdollisuus tavata hänet Lyypekin laiturissa noin kello 15.45-17.45. Medialla on Lyypekinlaiturissa kuvausmahdollisuus sekä mahdollisuus kysyä kuulumiset lyhyesti. Media on tervetullut pursiseura NJK:lle Valkosaareen, jossa mahdollisuus haastatteluihin ja yleisölle avoin vastaanottojuhla. Pursiseuralla järjestetään myös maailman ympäri kestäneiden tuliaisten hyväntekeväisyyshuutokauppa kello 18.00 alkaen. Saareen kulkee yhteysalus Olympia-terminaalin vierestä.

Tapio Lehtisen uskomaton seikkailu

Tapio Lehtinen on purjehdushistorian kuudes ihminen, joka on kiertänyt maapallon yksin, pysähtymättä, ilman varuste- ja muonatäydennyksiä tai muita moderneja apuvälineitä. Vuoden 2018-2019 kilpailu oli kunnianosoitus alkuperäiselle, 50 vuotta täyttäneelle The Golden Globe Race -kilpailulle, jonka suoritti loppuun ainoastaan yksi purjehtija, uroteostaan aateloitu Sir Robin Knox-Johnson. Haastetta klassikkokilpailuun lisäsi erityisesti se, että purjehtijoiden käytettävissä oli korkeintaan vuoden 1968 teknologiaa. Tapio Lehtisen kisassa käyttämänsä purjevene Asteria on vuodelta 1965. Kilpailua voittamaan lähtenyt Lehtinen joutui taipumaan viidenneksi Asterian pohjaan pesiytyneen kotiloyhdyskunnan takia. Väärän pohjamaalin vuoksi veneen pohjaan kiinnittyneet hanhenkaulakotilot hidastivat Lehtisen vauhtia noin kolmella kuukaudella.

”Olen unelmoinut yksinpurjehduksesta maailman ympäri pienestä pitäen ja ensimmäinen Golden Globe Race sekä sen suorittanut Sir Robin Knox-Johnson ovat olleet esikuviani 60-luvun lopulta saakka. Kun kisalle tuli uusinta, ei ollut epäilystäkään siitä, ettenkö lähtisi matkaan. Vaikka itse kisa meni Asterian pohjamaalivirheen vuoksi mönkään, olen iloinen, että purjehdin onnistuneesti maaliin kaikkien vastoinkäymisten jälkeen. Muutaman kerran piti miettiä jatkamista, mutta uskon, että suomalainen sisu piti uskoni maaliin pääsystä voimassa”, kertoo Tapio Lehtinen.

Lehtisen ja 17 muun purjehtijan maailmanympärysmatka alkoi 1. heinäkuuta 2018 Ranskan Les Sables-d’Olonnesta, johon hän palasi takaisin 19. toukokuuta 2019. Ranskalaiskaupunki antoi Lehtiselle sankarin vastaanoton. Häntä oli merellä vastassa kymmeniä venekuntia ja Tapion vastaanotti kaupungin pormestari Yannick Moreau yhdessä yli tuhannen kaupunkilaisen kanssa.

”Koska saavuin maaliin reilu kolme kuukautta myöhässä, luulin joutuvani ilmoittautumaan kaikessa hiljaisuudessa sataman bensa-asemalla. Yllätys olikin melkoinen, kun kaupungin rannoille oli kerääntynyt toista tuhatta ihmistä. Helsinkiin saavun näillä näkymin aikataulussa. Olisi hienoa nähdä muutama purjehduskaveri sielläkin, vaikka kesälomapurjehdukset ovatkin jo alkaneet”, vinkkaa Lehtinen ja lisää, että hän saapuu Helsinkiin Harmajan majakan kautta.

Maailman ympäri jo toisen kerran

Tapio Lehtinen on yksi Suomen kokeneimmista purjehtijoista. Hän on kiertänyt maapallon kertaalleen jo 1981-82 Whitbread Round the World -kisassa Skopbank of Finland -veneen vahtipäällikkönä. Lehtisen elämänmittainen purjehdusura alkoi 7-vuotiaana optimistijollalla. Maailmanympäripurjehdus yksin on aina ollut unelma, jonka Lehtinen on halunnut päästä toteuttamaan.

Golden Globe Race -kisan maaliin pääsy ei ollut mikään itsestäänselvyys, sillä Tapio Lehtinen joutui kohtaamaan vaativan kilpailun raa’an luonteen. 37 ilmoittautumismaksun maksaneesta purjehtijasta vain 18 starttasi itse kisaan ja heistä 13 joutui kisan lopulta keskeyttämään. Lokakuussa Lehtinen huomasi, että veneen keskinopeus alkoi laskea. Hänen oli sukellettava tarkistamaan, mikäli peräsimeen tai potkuriin olisi tarttunut köysi tai kalanpyydys, joka aiheutti vauhdin hidastumisen. Vian sijaan Tapio löysi veneen alta tuhansia hanhenkaulakotiloita, jotka kasvattivat Asterian vedenvastusta ja hidastivat veneen kulun. Muita vastoinkäymisiä olivat veneen toistuvat sähkölaiteviat ja lisäksi ruuanlaittoon tarkoitettu kaasupullon venttiili vaurioitui kuukautta ennen maalia. Tämän seurauksena Lehtinen nautti Atlantin ylityksestä kylmien aterioiden voimin.

Useista haasteista huolimatta Lehtisen positiivinen asenne, huumori ja rautainen terveys pitivät hänen mielialansa koholla, mikä huokui hänen matkaltaan lähettämistään lyhytviesteistä sekä yhteydenpidostaan suomalaisten radioamatöörien kanssa. Tapio Lehtinen valmistautuikin kisan tuomien äärimmäisten rasitusten kestämiseen urheilulääketieteen ammattilaisten valmennuksessa.

”En ollut perusterveenä purjehtijana aiemmin kiinnittänyt terveyteeni sen kummemmin huomiota, mutta tätä koitosta varten oli pakko. Päätin etukäteen, etten halua olla kertomassa merilegendoja heikon yleiskunnon tai kehnon ravinnon aiheuttamasta väsymisestä. Tarinoita tältä matkalta tullaan kertomaan, mutta päällimmäisenä lienee se, että tällainen yli 60-vuotias ukko pärjäsi kisan hengissä ja hyvin mielin”, kertoo lähes 11 kuukautta 36-jalkaisessa S/Y Asteria-purjeveneessään yksin viettänyt ja aktiivisesti myös maailman merten tilaa analysoinut Lehtinen.

"Toivottavasti myös mahdollisimman moni tukijoistani pääsee käymään avoimissa tulokekkereissäni, jotta saan heitä heti kiittää. Ilman suuren joukon tukea kilpailuni ei olisi ollut mahdollinen - yksinpurjehdus on joukkuelaji", lähettää Tapio terveiset kotiinpaluumatkansa välietapista Maarianhaminasta.