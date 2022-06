Yksittäisiä sinilevähavaintoja Kaakkois-Suomen vesillä

Sinilevähavainnot Kaakkois-Suomen rannikolla ja sisävesillä ovat toistaiseksi olleet yksittäisiä ja levämäärät vielä vähäisiä. Ennustettu hellejakso voi kuitenkin lisätä sinileväkukintojen riskiä seuraavien viikkojen aikana.

Itäisen Suomenlahden avomerialueella, Suursaaren ympäristössä ja eteläpuolella, on alkuviikon satelliittikuvien perusteella havaittavissa levämäärien kasvua pintavesikerroksissa. Kaakkois-Suomen rannikolla sinilevätilanne on alkukesälle tyypillisesti rauhallinen. Sisä- ja ulkosaariston havaintopaikkojen perusteella, mukaan lukien Haminan Pitkienhiekkojen ja Kotkan Santalahden uimarannat, ei sinilevää ole alkuviikon aikana havaittu. Alkuviikon kovien tuulten seurauksena vedet ovat sekoittuneet, vesi viilentynyt ja kirkastunut.



Kaakkois-Suomen sisävesiltä yksittäisiä sinilevähavaintoja on alkuviikon aikana tullut muutamalta Etelä-Karjalan järveltä. Läntisellä Pien-Saimaalla levää on ollut vähäisinä määrinä Taipalsaaren Riutanselän alueella ja Maaveden Kurenlahden suunnalla, mutta myös yksi havainto itäisen Pien-Saimaan puolelta, Lappeenrannan Suolahden tuntumasta. Vähäinen määrä sinilevää oli havaittu lisäksi Simpelejärven Joukkionsalmen-Kukkarolahden havaintopaikoilta. Lappeenrannan Haapajärvellä levämäärät olivat selvästi runsastuneet viime viikosta.

Pintavedet laajalti lämpenemässä

Viileähkön viikon jälkeen vesistöjen pintavedet ovat lämpenemässä juhannusta kohti mentäessä. Pintaveden lämpötilat Kaakkois-Suomen järvillä ovat olleet 17 ja 19 asteen tuntumassa - pienissä ja matalissa järvissä ja lammissa vesi jo 20 asteista. Tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan vesistöjen pintavedet voivat lämmetä edelleen kesäkuun loppupuolta ja heinäkuun alkupuolta kohden mentäessä.

Alkuviikon voimakkaiden tuulten sekoitettua vesikerroksia pintalämpötilat laskivat sisä- ja ulkosaaristossa 13-14 asteeseen. Rannikon suojaisilla lahdilla pintaveden lämpötila oli alkuviikolla 16-17 asteista. Hellejakson seurauksena pintaveden lämpötilat rannikolla todennäköisesti jonkin verran nousevat.

Tarkista levätilanne ennen uimista

Ennustetun hellejakson seurauksena sinilevämäärät voivat paikoin lisääntyä Kaakkois-Suomen sisävesillä. Tyypillisesti kesän ensimmäiset sinilevähavainnot Kaakkois-Suomen järvillä ajoittuvat juhannuksen tienoille, mutta useimmiten sinilevästä mahdollisesti aiheutuva haitta on alkukesällä lyhytkestoinen ja nopeasti ohimenevä. Rehevillä järvillä sinilevän määrät runsastuvat useimmiten vasta loppukesällä. Suomen rannikolla merivesi on vielä viileää eikä edistä sinilevien kasvua. Avomerialueelle kesän aikana muodostuvien pintalauttojen kulkeutuminen rannikolle riippuu tuuli- ja virtausoloista. Paikallisia sinileväkukintoja voi muodostua otollisissa oloissa rehevillä lahdilla ja sisäsaaristossa.



Viime vuosina Kaakkois-Suomen rannikkovedet ovat välttyneet pahoilta levähaitoilta.

Levän määrä voi kesän aikana vaihdella nopeasti, kun levän pintakertymät kasaantuvat ja hajoavat jälleen tuulen vaikutuksesta. Jos levää näkyy vain vähän, on uiminen vielä turvallista, kunhan vettä ei niellä. Lapsia ja lemmikkieläimiä ei tulisi päästää lainkaan veteen, jos vedessä on näkyvästi sinilevää. Sinileväistä vettä ei tulisi käyttää löylyvetenä, sillä kiukaalla höyrystyvät levämyrkyt ovat erittäin haitallisia hengitettyinä.



Lisätietoa sinilevän tunnistamisesta, havaintojen tekemisestä ja riskeistä löytyy JärviMeriWiki-sivuilta:

https://www.jarviwiki.fi/wiki/Sinilevätilanne

Saimaa ja Päijänne nousevat yhä ja ovat korkeimmillaan heinäkuussa

Jokien ja järvien vedenpinnat jatkavat pääosin laskuaan koko maassa. Itä-Suomessa jokien virtaamat ovat paikoin kasvaneet viime viikon sateiden takia. Muualla Suomessa jokien ja järvien vedenpinnat ovat pääosin laskussa. Tälle viikolle on ennustettu vähäisempiä sateita ja kohonneiden jokipintojen odotetaan kääntyvän laskuun viimeistään lähipäivinä.



Vuoksen ja Kymijoen vesistössä useimpien järvien vedenpinnat ovat laskusuunnassa. Saimaa ja Päijänne nousevat yhä ja ovat korkeimmillaan heinäkuussa. Saimaan vedenkorkeus on 25 cm keskimääräistä korkeammalla, mutta nousu on vähitellen pysähtymässä. Päijänteen lähtövirtaama ja Kymijoen virtaama ovat suurempia kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Mäntyharjun reitillä Vuohijärvi on edelleen noin 10 cm keskimääräistä ylempänä.