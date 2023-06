Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos – Talentia käsittelee esitystä 12.6.

Talentian hallitus käsittelee esitystä 12.6. klo 10.



Sopimuksen sisältö tulee julkiseksi, jos neuvotteluosapuolten hallinnot hyväksyvät sopimuksen. Talentia tiedottaa sopimuksen sisällöstä tarkemmin, jos sopimus hyväksytään.



Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ja hakusaarto päättyvät heti. Juhannusviikolle suunnitellut lakot peruuntuvat, jos kaikki neuvotteluosapuolet hyväksyvät neuvottelutuloksen

Työriidan taustaa

Nyt aikaansaatu neuvottelutulos on syntynyt pitkien neuvottelujen tuloksena. Yksityinen sosiaalipalveluala on ollut sopimuksettomassa tilassa toukokuun alusta alkaen. Alalla on ollut lakkoja toukokuun lopusta alkaen. Lisäksi voimassa on ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä hakusaarto.



Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.