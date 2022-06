Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos – Talentia käsittelee esitystä

Yksityinen sosiaalipalveluala ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon 20.6.2022 10:16:36 EEST | Tiedote

Yksityisen sektorin sopimusneuvotteluissa ei ole päästy neuvottelutulokseen. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuskausi on päättynyt 30.4.2022, jonka jälkeen sosiaalipalveluala on ollut sopimuksettomassa tilassa. Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluiden vauhdittamiseksi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tänään 20.6.2022 päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikkien sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevien jäsenten osalta.