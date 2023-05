Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattijärjestöt antoivat lakkovaroituksen

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattijärjestöt Sote (Tehy, SuPer, Erto), JHL, Talentia ja Salli (Jyty, PRO) antoivat tänään lakkovaroituksen. Työntekijäjärjestöt keskeyttivät TES-neuvottelut perjantaina 28.4.

”Lakkovaroituksen antaminen on erittäin huolestuttavaa. Lakosta kärsivät eniten asiakkaat, hoivaa tarvitsevat vanhukset sekä yksityisissä päiväkodeissa käyvät lapset”, sanoo HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

Ammattijärjestöt ovat vaatineet toimialalle yli 13 prosentin palkankorotuksia runsaan kahden vuoden ajalle, sekä useita kustannuksia lisääviä tekstimuutoksia. Vaatimus on lähes kaksinkertainen verrattuna TES-kierroksen yleiseen palkankorotuslinjaan, joka on kahdessa vuodessa 7 prosenttia. Työnantaja on tullut AY-puolta vastaan esityksellään, joka olisi kahdessa vuodessa 9,2 prosenttia.

”Olemme tehneet reilun tarjouksen, mutta sekään ei riittänyt”, Mänttäri sanoo. ”AY-puoli haluaa alalle julkista puolta isompia palkankorotuksia, mutta jättää huomioimatta, että alan taloudellinen tilanne on paljon vaikeampi kuin julkisella puolella. Monet alan yritykset ja järjestöt toimivat jo nyt tappiolla, kun niiden saama korvaus palveluista on paljon julkisen puolen omia kustannuksia matalampi. Asiakasturvallisuuden vakava vaarantuminen lakon aikana vanhuspalveluyksiköissä on vaikeassa työvoimatilanteessa aito huoli”, hän jatkaa.

Työehtosopimuksen piirissä on tuhat sosiaalipalveluiden ja varhaiskasvatusalan yritystä ja järjestöä. Niissä työskentelee yli 72 000 työntekijää. Esimerkiksi yli puolet vanhusten hoivasta tuotetaan yrityksissä ja järjestöissä. HALIn jäsenille tärkeintä on työtaistelusta huolimatta pyrkiä varmistamaan riittävä hoiva, tuki ja turva sosiaali- ja varhaiskasvatusalan asiakkaille.