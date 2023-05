Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa – sosiaalialan korkeakoulutettujen venymiset on venytty

Neuvotteluosapuolet tapasivat vielä tänään valtakunnansovittelijan luona, mutta ratkaisuun ei päästy. Sovittelu jatkuu seuraavan kerran perjantaina 26.5.

- Sosiaalialan korkeakoulutettujen venymiset on venytty. Työnantaja sitoutui jo 2018 solmitussa sopimusratkaisussa siihen, että alan palkkaeroa kurotaan kiinni julkiseen sektoriin. Mitä tekee työnantaja? Antaa palkankorotusesityksen, joka vain kasvattaisi palkkaeroa. Tämä on huonoin mahdollinen taktiikka pitää kiinni työntekijöistä, joista on jo valmiiksi kova pula, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.



Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on tulossa myös uusia lakkoja, jos sopua ei synny. Toukokuun lopussa alkavat lakot yksityisissä päiväkodeissa, lastensuojelulaitoksissa ja palveluasumisen kohteissa. Alalla on lisäksi voimassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto 30.5. asti.

- Palkat on nyt saatava kuntoon. Muuten työnantaja voi alkaa katsoa, kun sosiaalialan korkeakoulutetut siirtyvät joukolla julkisen sektorin palvelukseen, Karsio sanoo.

Alalle tarvitaan palkkaohjelma

Talentian tavoitteena on korjata sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkatasoa useampivuotisella palkkaohjelmalla. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle tavoitellaan vähintään samansuuruisia korotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa.



Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät työskentelevät muun muassa yksityisissä lastensuojelulaitoksissa ja päiväkodeissa.



– Ammattihenkilöt, kuten sosionomit, sosiaalityöntekijät, kuntoutuksen ohjaajat ja geronomit, tekevät vaativaa asiantuntijatyötä, johon edellytetään korkeakoulutusta. Työstä olisi syytä maksaa sen vaativuutta vastaava palkka, Karsio sanoo.

Lakko yksityisissä päiväkodeissa toteutuu näin:

Lakko yksityisissä päiväkodeissa alkaa 23.5. klo 00.01 ja päättyy 24.5. klo 23.59. Lakko koskee kaikkia alla mainittujen konsernien ja yritysten varhaiskasvatuksen toimipisteissä tehtävää työtä, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.



Verkanappulat Oy

Pilke Päiväkodit Oy

Norlandia Suomi Oy

Touhula Varhaiskasvatus Oy

Sateenkaari koto Oy

Lakko ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteissa toteutuu näin:

Lakko 26:ssa ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteissa alkaa 23.5. klo 00.01 ja päättyy 27.5. klo 23.59. Lue lisää kohteista: Ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteet



