Yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelu päättyi tuloksettomana

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa jatkettiin myös tänään. Koko toimialaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa 14.6. saakka. Varhaiskasvatuksen lakon piirissä on 10 500 lasta, lastensuojelun ja palveluasumisen lakkojen piirissä taas on runsas tuhat vanhusta, vammaista ja lasta.

”Tilanne on todella valitettava”, sanoo HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri. ”Jäsenemme tekevät kaikkensa, että asiakasturvallisuus ei vaarannu lakkojen aikana”.

HALI olisi ollut valmis jo aiemmin esitettyä korkeaa palkkaesitystä hieman korkeampiin palkankorotusprosentteihin, mikäli sopimuksen kestoa olisi pidennetty. Tämä ei kuitenkaan käynyt ammattijärjestöille, joten sovittelu päätettiin tältä erää tuloksettomana. TES-osapuolet tapaavat seuraavan kerran sovittelijan luona lakkojen jälkeen 5.6.

Yksityisen sosiaalipalvelualan piirissä on noin tuhat yritystä ja järjestöä, jotka työllistävät yli 72 000 työntekijää.