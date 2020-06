Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-ratkaisu

Soten tavoitteita ei saavuteta – epäonnistunut esitys 15.6.2020 12:13:22 EEST | Tiedote

Hallituksen esitys keskeisistä sote-laeista ei Hyvinvointiala HALIn mukaan saavuta lähes koko vuosituhannen valmistellun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Kansalaisen näkökulmasta huolestuttavaa on, että palveluiden saatavuus on hallitukselle vasta toissijainen tavoite. Tärkeintä on keskittää sote-palveluiden tuotanto julkiselle sektorille, ei se, saavatko ihmiset tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja jonottamatta.