Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkoivat

Hyvinvointiala: Sote-menoissa yli miljardi euroa löysää 18.1.2022 11:02:20 EET | Tiedote

Aluevaalikeskusteluissa on luvattu äänestäjille toinen toistaan parempia sote-palveluja. Palvelujen parantaminen edellyttää kuitenkin tuottavuuden kehittämistä, eikä siitä juuri ole keskusteltu. Tuottavuuden kehittämisen osalta tarjolla on hyviä uutisia: sote-palveluissa on miljardi euroa löysää, toteaa Hyvinvointiala HALI.