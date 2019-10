Yksityiset vuokranantajat entistä paremmin mukaan asunnottomuustyöhön

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17.10.2019. Suomessa on vuodesta 2002 alkaen vietetty YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi Asunnottomien yön merkeissä. Uudessa hallitusohjelmassa tavoitellaan asunnottomuuden poistamista kahdessa vaalikaudessa eli kahdeksassa vuodessa. Jotta tavoite toteutuu, on tärkeää ottaa myös yksityiset vuokranantajat entistä vahvemmin mukaan asunnottomuustyöhön.

”Asuntopolitiikan tekemisen ytimessä pitää olla asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja sen poistaminen. Suomessa asuntopolitiikka on onnistunut kansainvälisesti vertailtuna erittäin hyvin. Asunnottomuus on vähentynyt. Asunto ensin on erinomainen periaate, jolla on saatu aikaan hyviä tuloksia”, sanoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes.

Asunnottomuuden vähentämisessä olennaista on vuokra-asuntojen tarjonta. Vuokrasääntely purettiin vuonna 1995, jonka jälkeen vuokra-asuntojen tarjonta on lisääntynyt merkittävästi. Suomen noin 950 000 vuokra-asunnosta noin kolmasosa on yksityisten vuokranantajien asuntoja. Vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista yksityiset vuokranantajat omistavat noin 60 prosenttia.

”Vahva yksityisten vuokranantajien rooli Suomen vuokramarkkinoilla lisää merkittävästi vuokra-asuntojen tarjontaa. Tarjoamalla koteja yksityiset vuokranantajat antavat merkittävän panoksen myös asunnottomuustyöhön”, perustelee Hughes.

Suomessa on viimeisimpien tilastojen mukaan noin 6000 asunnotonta. Valtion ja kuntien pitää etsiä uusia keinoja, jotta tavoite asunnottomuuden poistamiseksi on mahdollista.

”Olennaista olisi nähdä yksityinen vuokramarkkina ja erityisesti yksityiset vuokranantajat entistä vahvemmin asuntopolitiikan välineenä. Tärkeintä on varmistaa, että vuokra-asuntoja on riittävästi tarjolla”, Hughes alleviivaa.

”Kannustamme valtiota ja kuntia etsimään keinoja sekä kannustimia, joilla saadaan lisää yksityisiä vuokranantajia asunnottomuustyöhön. Esimerkiksi Espoossa toimiva Essi-allianssi-malli on erinomainen tapa löytää uusia yhteistyömuotoja asunnottomuuden torjuntaan yksityisten vuokranantajien keskuudessa. Näiden mallien levittäminen olisi toivottavaa ja käytännössä välttämätöntä, jos asunnottomuus halutaan poistaa. Suomen Vuokranantajat järjestönä edesauttaa asunnottomuustyötä kaikin mahdollisin tavoin”, Hughes kannustaa.