Yksityissijoittajat hyödynsivät koronavuonna osakekurssien vaihteluita

Osakesäästäjät on valtakunnallinen sijoittajien yhteisö, jonka tarkoituksena on auttaa suomalaisia vaurastumaan. Yhteisö tarjoaa sijoittajille riippumatonta informaatiota, koulutusta ja rahanarvoisia jäsenetuja. Suomen Osakesäästäjillä jäseniä on noin 32 000.

Pörssisäätiö on vuonna 1985 perustettu puolueeton, riippumaton ja voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, joka edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita.

