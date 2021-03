Yksityisteiden parannuksiin on nyt hyvin tarjolla avustusta

Jaa

Yksityisteiden tiekuntien kannattaa nyt hakea avustusta teidensä perusparannushankkeisiin, sillä valtion avustusrahaa on tänä vuonna hyvin tarjolla. Uudenmaan ELY-keskukselle on myönnetty yksityisteiden parantamishankkeisiin yli 1.7 miljoonaa € tälle vuodelle. Avustuksen suuruus on tiehankkeissa 50 % ja siltahankkeissa 75 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista. Uudenmaan ELY-keskus myöntää yksityisteiden valtionavustukset Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella.

Syvänojan silta, Pukkila, toteuttaja Syvänojan tiekunta (kuva Mika Tervo).

Millaisille hankkeille tukea voidaan myöntää? Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden rakenteiden kantavuuden- ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Avustusta ei myönnetä kunnossapitoluonteisiin parantamistoimiin, joita ovat ojitus, kulutuskerroksen lisääminen, lanaaminen, reunapalteiden poisto, niitto tai auraus. Avustettavien parantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10 000 euron hankkeita avustetaan vain harvoin. Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin parantamishankkeisiin, kuten siltaremontteihin. Lisäksi kohteita voivat olla esimerkiksi teiden kantavuuden parantamishankkeet sekä tulva- ja routavaurioiden korjaamiset. Tuki on harkinnanvaraista. Tuen saajan on täytettävä kelpoisuusehdot selkeästi osoitettavan parannushankkeen lisäksi: asioiden hoitamista varten tulee perustaa tiekunta tiekuntaa koskevien yhteystietojen on oltava ajan tasalla Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmässä https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_ Lisäksi kyseessä olevan yksityistien tiedot tulee olla ajan tasalla Väyläviraston hallinnoimassa tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadissa. https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin Avustuksen hakeminen ELY-keskukselta Noudata seuraavia ohjeita päätöksenteon nopeuttamiseksi: Tutustu ennen hankkeen valmistelua ajan tasalla olevaan ohjeistukseen osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset ELY-keskus suosittelee sähköisen asioinnin käyttöä. Sähköisen asioinnin valtuutuksesta löytyy lisää tietoa: https://www.suomi.fi/valtuudet Täytä sähköisessä asioinnissa hakemuslomake ja vaadittavat pakolliset liitteet: Maan­mittauslaitoksen KTJ-ote/yksityistiet, Digiroad-tosite, pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa avustuksen hakemisesta ja vastaanottamisesta on päätetty ja annettu valtakirja henkilölle sähköiseen asiointiin, mahdolliset muut myönnetyt valtuudet tiehoitokunnalle hoitaa parantamisprosessi ELY-keskuksen kanssa, työselite, ELY-suoritepohjainen kustannusarvio ja suunnitelmakartta.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Syvänojan silta, Pukkila, toteuttaja Syvänojan tiekunta (kuva Mika Tervo). Lataa Tietoa yksityistieavustuksista. Lataa