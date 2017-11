Yleislääkäripäivät 2017 - Vuoden yleislääkäri 2017 on Anneli Kuusinen-Laukkala

Vuosittain jaettavan Vuoden yleislääkäri -tunnustuksen sai tänä vuonna Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä koulutuksen ja tutkimuksen vastuualueella työskentelevä yleislääketieteen erikoislääkäri Anneli Kuusinen-Laukkala. Annelin valintaperusteina olivat mm. laaja kokemus käytännön yleislääkärinä, perhelääkärinä, kouluttajana, tutkijana, luottamushenkilönä ja vaikuttajana.

Yleislääkäri-lehden vuoden 2016 parhaana artikkelina palkittiin yleislääketieteen erikoislääkäri Sirpa Siepin Astman hoitopolku Rovaniemen terveyskeskuksessa. Vankalla asiaproosalla kirjoitetusta jutusta selviää, miten kansallinen astma­ohjelma ja Käypä hoito-suositus jalkautetaan paikallisen palvelurakenteen mukaisesti.

Suomen Yleislääkärit ry:n myöntämän tutkimusapurahan sai tänä vuonna yleislääketieteen erikoislääkäri Suvi Vainiomäki. Vainiomäen väitöskirjatutkimus käsittelee potilastietojärjestelmien käytettävyyttä ja laatua yleislääkärin työn välineenä. Aihe koskettaa läheisesti jokaista yleislääkäriä päivittäisessä työssä.

Koulutuspäivien avajaisissa keynote-luennon piti EQuiP:n (European Society for Quality in Family Practice) puheenjohtaja Piet Vanden Bussche aiheenaan ”New Trends in Thinking about Quality and Safety in General Practice”. Perjantaiaamun keynote-luennon ”Köyhän ja kipeän asialla 100 vuotta” pitää yleislääketieteen professori Pekka Mäntyselkä Itä-Suomen yliopistosta.

Katajanokan Marina Congress Centeriin 23.-24.11.2017 on vuosittaisille Yleislääkäripäiville kokoontunut vajaat 750 yleislääkäriä. Päivät ovat laajimmat suomalaiset vuosittaiset yleislääkärien yleislääkäreille suunnittelemat täydennyskoulutuspäivät, jotka yhdistävät kollegakuntaa ja luovat suosiollaan uskoa perusterveydenhuollon tulevaisuuteen Suomessa. Kuudesta eri koulutuslinjasta löytyy ajankohtaisia kliinisiä aiheita, terveyspolitiikkaa ja hallintoa. Koulutusaiheet liittyvät mm. ajokykyyn, sisäilman terveysvaikutuksiin, vanhusten päihdeongelmiin, soteen ja vuorovaikutustaitoihin. Yksi koulutuslinja on nuorten yleislääkäreiden (Nuoret GP:t -verkosto) suunnittelema.

Posterisessio toteutetaan tänä vuonna ”one slide, five minute” -formaattina, eli esitys kestää kolme minuuttia, ja tämän jälkeen keskustelulle on aikaa kaksi minuuttia. Esitysten aihepiirinä on kaikki perusterveydenhuollossa tehtävä tutkimus, opetus tai kehitystyö.

Lisäksi päivillä valitaan nyt kolmatta kertaa Vuoden kehittäjäterveyskeskus viiden ehdotuksen joukosta terveydenhuollon professori Minnan Kailan johdolla. Aiemmin palkinnon ovat saaneet Porvoon sairaanhoitoalueen terveyskeskukset ja Rovaniemen terveyskeskus.