Yleislääkäripäivät 2019 - Vuoden yleislääkäri

Suomen yleislääkärit GPF ry palkitsee vuosittain Vuoden yleislääkärin, jota kollegat ovat tunnustuksen saajaksi ehdottaneet. Kriteereinä valintaan voivat olla ahkeruus järjestötyössä, perusterveydenhuollon kehittämistyö, ura terveyskeskuslääkärinä, arvostus potilaiden ja kollegoiden keskuudessa, tutkimustyö perusterveydenhuollossa tai jokin muu.

Vuoden 2019 Vuoden yleislääkäri -tunnustuksen saa yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri Tuire Saloranta Espoosta.

Tuire Saloranta on kertonut rakastavansa unelmatyötään terveyskeskuksessa. Salorannan mielestä terveyskeskustyö tarjoaa lääkärille vaativan mutta palkitsevan uran. Hän arvostaa hoidon jatkuvuutta ja on toiminut joidenkin potilaidensa omalääkärinä jo yli 10 vuoden ajan Vantaalla, Myyrmäen terveysasemalla. Saloranta tekee myös väitöskirjaa. Tutkimuksen aiheena on avohoidon pitkäaikaisen maksuttoman raskaudenehkäisyn vaikutukset raskauden keskeytyksiin, käytön lopettamisen määrä, käytön lopettamiseen vaikuttavat tekijät ja syyt sekä ehkäisypalvelujen käyttö. Haasteita pelkäämätön Saloranta pitää työn monipuolisuudesta: hän on mm. kouluttautunut ohjaajalääkäriksi. Työkaverit kuvaavat häntä ennen kaikkea yhteistyötaitoiseksi. Häntä arvostetaan, ja hän on ansainnut arvostuksensa nimenomaan tekemällä. Erään potilaan sanoin Saloranta on ”todella asiantunteva ja kuunteleva, inhimillinen lääkäri.” Saloranta on lisäksi rohkea ja taitava kynänkäyttäjä. Tuloksia olemme saaneet lukea niin lääkärin työtä koskevista aloitteista kuin mielipidekirjoituksistakin. Kaiken muun ohella aktiivinen Saloranta tekee järjestötyötä Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsenenä ja Vantaan ja Keravan paikallisjaoston puheenjohtajana.

Yleislääkäripäivien suosio jatkuu

Yleislääkäripäiville 28.-29.11. Marina Congress Centeriin Katajanokalle on kokoontunut vajaat 900 yleislääkäriä. Vuosittaiset päivät ovat laajimmat suomalaiset yleislääkärien yleislääkäreille suunnittelemat täydennyskoulutuspäivät. Ne yhdistävät kollegakuntaa ja luovat suosiollaan uskoa perusterveydenhuollon tulevaisuuteen Suomessa. Seitsemästä eri koulutuslinjasta löytyy ajankohtaisia kliinisiä aiheita, terveyspolitiikkaa ja hallintoa. Tänä vuonna aiheet liittyvät erilaisten kliinisten aiheiden lisäksi mm. hoitovirheisiin (#seolisinvoinutollaminä), soteen ja terveystaloustieteeseen. Yksi koulutuslinja on kokonaan nuorten yleislääkäreiden (Nuoret GP:t -verkosto) suunnittelema.

Yleislääkäri-lehden kirjoituspalkinto haavanhoitoasiantuntijalle

Yleislääkäri-lehden kirjoituspalkintoraadin valinta vuoden 2018 parhaaksi artikkeliksi on helsinkiläisen yleislääketieteen erikoislääkäri Kirsti Ahmajärven artikkeli Haavanhoitotuotteiden merkitys ja valinta haavapotilaan hoidossa (Yleislääkäri 8/2018). Palkintoraadin mukaan hyödyllinen kirjoitus kannattaisi säilyttää pöytälaatikossa.

Yleislääkärin tutkimusapurahan jakavat kolme kollegaa

Suomen yleislääkärit ry:n myöntämien apurahojen jakoperuste on, että tutkimukset hyödyttävät perusterveydenhuollossa työskenteleviä lääkäreitä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön aluekouluttaja ja yleislääketieteen kliininen opettaja Nina Tusan OSUVAT-tutkimus selvittää osallistavan hoitosuunnitelman soveltuvuutta, vaikuttavuutta ja jalkautumista pitkäaikaissairauksia sairastavilla perusterveydenhuollon potilailla Siilinjärven terveyskeskuksessa.

Helsinkiläinen terveyskeskuslääkäri ja osa-aikainen tutkija Pauli Lamppu tutkii hoivakotien työntekijöille suunnatun 16 tuntisen koulutusintervention vaikutusta hoivakotien asukkaiden elämänlaatuun ja sairaalapalveluiden käyttöön kahden vuoden seurantajaksolla.

Tamperelaisen terveyskeskuslääkäri Emmi Lautamatin tutkimus keskittyy mediassa paljon esillä olevaan hoidon jatkuvuuteen, joka on perusterveydenhuollon kantava voima, ja joka nykyisissä tehokkuusvaatimuksissa on jäänyt lapsipuolen asemaan.





Keynote-luennot: Vuorovaikutusta vastaanotolla ja verenpainetta

Yleislääkäripäivien avajaispäivänä keynote-luennon piti lääketieteen tohtori Roger Neighbour Iso-Britanniasta aiheenaan The consultation – a skill or an art? Neighbour on kirjoittanut lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksesta myös kirjoja. Perjantaiaamun keynote-luennossa professori Päivi Korhonen Turun yliopistosta pohtii, kuinka viedä verenpainepotilaat hoitotavoitteeseen.

Vuoden perusterveydenhuollon kehittäjäyhteisö

Päivillä jaetaan myös Vuoden kehittäjäyhteisö -palkinto. Kisaan osallistui 14 hyvää hanketta. Torstaina iltapäivällä esitetään parhaimmiksi abstraktin, innovatiivisuuden, tulosten ja monistettavuuden perusteella arvioidut yhteisöt, joista kuulijat valitsevat voittajan. Kaikki abstraktit julkaistaan pdf-muodossa Suomen yleislääkärit ry:n nettisivuilla.





KUVAT: