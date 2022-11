Yleislääkäripäivät 2022 – Vuoden yleislääkäri on Pia Hakio Espoosta

Vuoden 2022 Vuoden yleislääkäri -tunnustuksen saa yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri Pia Hakio Harjun terveydestä.

Hakion valintaperusteina olivat mm. jatkuva kehittämistyö perusterveydenhuollon eri työpaikoissa, hän on esimerkiksi ollut mukana tuomassa tiimimallia Espooseen. Hakio on aloittamassa tutkimustyötä reaaliaikaisen etäkonsultaation hyödyntämisestä erityisesti toiminnallisten häiriöiden hoidossa. Järjestötyössä Pia Hakio on ollut aktiivinen Lääketieteen kandidaattiseuran valtuuskunnasta alkaen, myöhemmin Etelä-Karjalassa työskennellessään paikallisosaston hallituksessa, samoin Espoossa. GPF:n hallitustyöskentelyn aikana Hakio oli aktiivisesti koulutusryhmässä kehittämässä Yleislääkäripäiviä ja palveli myös Lääkäriliiton professiojaoksessa.

Valinnassa korostui Hakion monipuolinen aktiivisuus niin kliinisessä työssä kuin kouluttajana ja luottamustoimissa sekä ystävällisyys ja arvostus potilaiden ja kollegoiden piirissä.

Yleislääkäri-lehden kirjoituspalkinto

Vuosikerran 2021 parhaaksi kirjoitukseksi Yleislääkäri-lehden kirjoituspalkintoraati valitsi yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri Anton Saarisen ja LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Helena Liiran artikkelin Toiminnalliset häiriöt haastavat lääkärit (Yleislääkäri 2/2021, vsk 36). Kirjoitus antaa kattavan yleiskatsauksen ja hyviä havaintoesimerkkejä lääkäreitä usein askarruttavista pulmatilanteista.

Yleislääkärin tutkimusapurahan jakavat peräti seitsemän kollegaa

Suomen yleislääkärit ry:n myöntämien apurahojen jakoperuste on, että tutkimukset hyödyttävät perusterveydenhuollossa työskenteleviä lääkäreitä. Apurahan tänä vuonna saavat Timo Carpén, Soila Karreinen, Riikka Riihimies, Hanni Rönnlund, Jaana Takala, Heidi Varis ja Jenni Virtanen. Tutkimusten aihepiirit liikkuvat astmasta ja diabeteksesta vanhempien ja lasten uneen, lihavuuteen, resilienssiin muutosjohtamisessa sekä Covidiin.

Keynote-luennot terveydenhuollon vahvistamisesta ja vastaanottotoiminnan kehittämisestä

Avajaispäivän keynote-luennon piti yleislääketieteen erikoislääkäri, entinen peruspalveluministeri Aki Lindén aiheenaan ”Terveydenhuollon nykytila ja perusterveydenhuollon vahvistaminen”. Perjantaiaamun pääluentona on ”Tietoon pohjautuva vastaanottotoiminnan kehittäminen”, puhujana Oulun yliopiston yleislääketieteen professori Juha Auvinen.

Yleislääkäripäivät hybridinä

Yleislääkäripäiville 24.–25.11. Marina Congress Centeriin Katajanokalle on kokoontunut reilut 800 yleislääkäriä ja kotikoneiden ääreen noin vajaat 150 kollegaa lisää. Vuosittaiset päivät ovat laajimmat suomalaiset yleislääkärien yleislääkäreille suunnittelemat täydennyskoulutuspäivät. Ne yhdistävät kollegakuntaa ja luovat suosiollaan uskoa perusterveydenhuollon tulevaisuuteen Suomessa. Tänä vuonna kuullaan luentoja erilaisten kliinisten aiheiden lisäksi mm. hoidon priorisoinnista ja talousasioista sekä sotilaslääketieteestä ja puettavasta terveysteknologiasta.

Ohjelma kokonaisuudessaan on nähtävissä Suomen yleislääkärit GPF ry:n sivuilla osoitteessa www.yleislaakarit.fi.

Seuraavat Yleislääkäripäivät järjestetään 23.–24.11.2023.