Yleisö äänesti Suomen upeimman taiteilijakodin – Museokortin erikoispalkinto Halosenniemelle!

Museokortin vuoden 2023 erikoispalkinto jaettiin torstaina 25. toukokuuta Suomen Museoliiton järjestämässä Museogaalassa Helsingissä. Ääniä annettiin yhteensä ennätykselliset 5 000, joista voittaja sai lähes kolmasosan.

Museokortin erikoispalkinto perustettiin esittelemään kohteiden kirjoa eri teemojen kautta. Tämän vuoden palkintoteemana on taiteilijakodit. Viime vuonna esiteltiin linnoja eri puolilla Suomea. Vuoden 2022 Museokortin erikoispalkinto meni Olavinlinnalle.

Ehdokkaaksi valitut kuusi kohdetta edustavat eri aikakausien taiteilijaelämää eri puolilla maata: Särestöniemi-museo Kittilässä, Casa Haartman Naantalissa, Visavuoren museo Valkeakoskella, Paateri Lieksassa, Halosenniemi Tuusulassa ja Laila Pullisen veistospuisto & kotimuseo Vantaalla.

Museokortin vuosittain myöntämä erikoispalkinto jaettiin eniten yleisöääniä saaneelle Halosenniemelle, joka sai 30 % äänistä. Ääniä annettiin yhteensä noin 5 000.

Vuoden 2023 Museopäivillä juhlittiin myös 100-vuotiasta Suomen museoliittoa. Museogaalassa jaettiin myös Vuoden museo -palkinto, Erikoispalkinto ja Vuoden viestintäteko -palkinto. Vuoden museoksi 2023 valittiin Riihisaari – Savonlinnan museo, jonka toiminnassa tulee esiin ennakkoluuloton asenne, aktiivinen kehittämisote ja vahva museon uudenlaisten roolien etsintä. Uudistuneelle Museo Leikille jaettiin Erikoispalkinto 2023. Rakennusten säilyttävässä korjaamisessa ja korjaushankkeissa neuvova Museoviraston Korjaustaito.fi -sivusto palkittiin Vuoden viestintäteko 2023 -palkinnolla.

”Halosenniemi vei sydämeni, kun siellä ensimmäisen kerran vierailin” – näin yleisö kuvaili voittajakohdetta

Äänestäjät saivat antaa perustelunsa valinnalleen suosikkikohteestaan. Voittajamuseoksi valikoitunut Halosenniemi keräsi paljon ylistystä ainutlaatuisesta miljööstään.

”Halosenniemi on upea, erityisesti ateljee. Lisäksi rakastan miljöötä, pihaa. Ihana istua kalliolla Tuusulanjärvenrannalla Halosenniemen pihassa. Siinä kuulee ajattomuuden liplatuksen ja sielu on vapaa. ”

”Erilaiset näyttelyt sopivat hienosti Halosenniemen miljööseen. Firenzeläinen utuinen kukkula näyttää aivan taianomaiselta hirsiseinällä. Piha, puutarha ja ranta ovat ainutlaatuinen kokonaisuus. En kyllästy koskaan Halosenniemeen, se tarjoaa joka kerta uudenlaisen elämyksen.”

”Upea hirsirakennus mahtavilla näköaloilla ja tontilla. Talossa on kotoinen tunnelma ja upeaa taidetta. Ranta ja puut ovat kuin omasta mummolasta.”

Moni äänestäjistä kertoi Halosenniemen olevan myös paikka, jossa pääsee rauhoittumaan ja nauttimaan luonnosta.

”Halosenniemi vei sydämeni, kun siellä ensimmäisen kerran vierailin. Nykyään ajan sinne aina istuskelemaan puutarhaan, niemenkärjen kallioille tai saunan kuistille, kun haluan selvitellä ajatuksiani tai muuten kaipaan rauhaa. Tänään viimeisin kerta. Sydämestäni rakastunut siihen paikkaan.”

”Halosenniemi on aina henkeäsalpaava kohde Tuusulanjärven ympäriajolla, mieli ja sielu lepää niemen nokassa ja puutarhassa ja jylhä ja komea hirsirakennus saa arvostamaan entisajan rakennusosaamista.”

Voittajakohde on saanut osan kävijöistä myös innostumaan museoista ja käymään muissakin museokohteissa.

“Menimme ystäväni kanssa tähän taiteilijakotiin ja tykästyin heti. Ihana puutalo järven rannalla. Tiirailin paikkaa joka kulmasta ja eläydyin muihin maailmoihin. Oikeastaan tuo käynti johdatti minut museokävijäksi. Ymmärsin, kuinka paljon iloa ja inspiraatiota voikin saada kauniista paikoista, kuvataiteesta ja historiasta.”

Halosenniemi on tehnyt moneen vaikutuksen tyylikkyydellään, yksinkertaisuudella sekä tarinoilla, jotka täyttävät kodin.

“Eleetöntä tyylikkyyttä ja harmoniaa. Taiteilijan ateljee ja suuren perheen koti on sulautunut puutarhoineen ympäristöönsä hienosti ja on inspiroinut taiteilijaa lukuisiin teoksiin.”

“Upein koti, jossa olen koskaan käynyt.”

“Halosenniemi on upea kaikkina vuodenaikoina ja joka kerta sieltä löytyy uutta katsottavaa. Pidän erityisesti siitä, miten valo kulkee talossa ja miten yksinkertainen on kaunista. Osa hääkuvistamme on otettu museon edustalla ja sen puutarhassa.”

”Halosen perheen ihana, jykevä talo Tuusulanjärven rannalla, täynnä tarinoita, kuten lasten raaputtama pikkupossu uuninluukussa.”

Museokortin museotarjonta Ahvenanmaalta Inariin pitää sisällään 360 erilaista vierailukohdetta. Kortilla voi vierailla jopa sadassa koti- ja talomuseossa. Kohteiden joukosta löytää innostavia paikkoja monenlaisiin kiinnostuksenkohteisiin, kuten laivoja, linnoja, patsaspuistoja, puutarhoja, kotiseutu- ja luontomuseoita, taide- ja nykytaidemuseoita, tiedekeskuksia, historiallisia museoita, käsityömuseoita ja musiikkimuseoita.



Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.