Yleisö ja yritykset löysivät takaisin Logomoon – tästä vuodesta odotetaan ennätysvuotta

Logomon tapahtumavuosi 2022 oli todella monipuolinen sisältäen niin kansainvälisiä kongresseja, yritysjuhlia, satojen vieraiden illallisia sekä erilaisia keikkoja ja pari maailmantähtien konserttiakin. Kävijöitä Logomossa vieraili noin 295 000.

Yritystapahtumien sekä tapahtuma- ja aitiopakettien myynnin huima kasvu olivat kuitenkin Logomon vuoden 2022 selkeitä valopilkkuja.



– Erityisesti yritystapahtumien koot kasvoivat tänä vuonna ja meillä oli monia isoja, monipäiväisiä yritystilaisuuksia. Aitioiden käyttöaste on ollut ennätystasolla ja aitiot myytiinkin loppuun monessa tapahtumassa. Tapahtumapakettien myynnissä tehtiin puolestaan kaikkien aikojen ennätys. Vaikka etätyö on tullut jäädäkseen, myös toimitilapuolella oli vilkasta ja uusia vuokralaisia tuli taloon. Lisäksi Logomon lauantaibrunssi oli käytännössä koko vuoden loppuunmyyty, iloitsee Logoon myyntipäällikkö Henna Kakko.

Toiminta normalisoitui vasta keväällä

Koronarajoitusten vuoksi tapahtumatalon toiminta palautui normaaliksi vasta maalis-huhtikuun taitteessa. Tästä huolimatta Logomossa nähtiin yleisötapahtumia viime vuonna yhteensä 134. Elokuvanäytöksiäkin oli yli 200.



– Koronan vuoksi kävijämäärät olivat vielä keväällä varmasti hieman maltillisempia varsinkin yritystapahtumissa, mutta etenkin loppuvuodesta yleisö löysi keikoille todella hyvin ja moni tapahtuma myytiinkin loppuun, Kakko kertoo.

Vuoden trendinä oli, että tilavarauksia tehtiin todella lyhyellä varoitusajalla. Myös tapahtumakävijät aktivoituivat lippukaupoille vasta lähempänä itse tapahtumaa.

– Nyt kuitenkin on alettu palata takaisin niin sanottuun vanhaan normaaliin ja varauksia tehdään hyvissä ajoin. Asiakkaiden luotto siihen, että tapahtumia todella saa järjestää eikä niitä enää peruta, on selkeästi palautunut pikkuhiljaa, Kakko uskoo.

Uudistuksia ja monipuolista ohjelmaa

Logomon vuosi 2023 näyttää erittäin hyvältä ja tällä hetkellä etenkin yritystapahtumia varataan kovaa tahtia. Varauksia on vuodelle 2025 asti.

Myös Logomon Teatroon ja elokuvakonseptiin on tulossa päivityksiä. Lisäksi neljättä kertaa järjestettävä Logomon Terassikesä ilahduttaa jälleen Turun kesätapahtumatarjontaa hieman uudistuneena.

– Tänäkin vuonna päästään nauttimaan myös Uuden Musiikin Kilpailun ja The Voice of Finlandin suorista tv-produktioista. Esimerkiksi UMK myi loppuun vain muutamassa tunnissa. Kevään tapahtumatarjonnasta on tulossa hyvin monipuolinen. Tammikuussa meillä on Urheilugaala ja vastaavanlaisia isoja illallistilaisuuksia on tiedossa muitakin, mikä on tosi kiva juttu. Kesäkuun Michelin-tähtien jakogaala on myös meille suuri kunnia, Kakko luettelee.

Ensi syksy on Logomossa erityisesti kongressien ja konferenssien aikaa.

– Myös pikkujoulukauden ohjelmatarjonta tulee olemaan todella kiinnostava. Odotamme jo kovasti, että sen ohjelmisto päästäisiin julkistamaan, Kakko vihjaa.

Tavoitteena ennätysvuosi

Logomon tavoitteet kuluvalle vuodelle ovat kovemmat kuin koskaan niin kävijä- kun tapahtumamäärissä. Logomo tavoitteleekin kasvua kaikilla mittareilla.



– Tänä vuonna panostamme entistä enemmän yritystapahtumapuoleen ja toivomme, että Logomossa nähdään tulevaisuudessa myös isojen tapahtumien rinnalla pienempiä, noin 50–300 hengen tilaisuuksia, Kakko päättää.





