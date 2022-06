Yleisöennätyksen tehneen Kesärauhan yleisö rakastui Elektrolinnaan

Luvassa kaikkien aikojen Kesärauha: monipuolinen kattaus ruokaa, taidetta sekä designia 1.6.2022 12:01:48 EEST | Tiedote

Kolmatta kertaa järjestettävä Kesärauha on tehnyt jo tämän hetken ennakkomyynnillä yleisöennätyksen. Lipunmyynti on käynyt vilkkaana ja osa lipputyypeistä on loppuunmyyty. Kolmen päivän aikana vehreässä Linnanpuistossa nähdään kymmenkunta kovatasoista ulkomaista artistia sekä yli 60 kotimaista esiintyjää. Tänä kesänä laaja festivaalialue monipuolistuu tarjonnaltaan entisestään ja tulee tarjoamaan elämyksellisiä taidekokemuksia, tarkkaan valikoituja ravintola- ja ruokatoteutuksia sekä kokonaan uuden Design Street -konseptin.