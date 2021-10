Yleisötilaisuudet uudesta vaihtoehdosta valtatien 3 parantamishankkeessa Helsingbyn ja Laihian välillä (Pohjanmaa)

Uudessa vaihtoehdossa on eritasoliittymät Helsingbyn, Alakylän ja Hulmin kohdalla. Helsingbyn kohdalla uusi vaihtoehto kiertää Helsingbyn kylän sen eteläpuolelta ja liittyy nykyisen valtatien linjalle Mussmovägenin itäpuolelta. Uusi eritasoliittymä on Rimalintien itäpuolella. Alakylän kohdalla tielinjaus sijoittuu nykyisen valtatien pohjoispuolelle, ja jo aiemmin suunniteltu Alakylän eritasoliittymä on Rudon kohdalla. Hulmin kohdalla tielinjaus ja uusi eritasoliittymä sijoittuvat nykyisen tien pohjoispuolelle.

Uudesta vaihtoehdosta tehdään myös ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-yhteysviranomainen on edellyttänyt YVA-selostuksen täydentämistä uuden vaihtoehdon arvioinnilla. Uuden linjauksen vaikutukset arvioidaan syksyn 2021 aikana, jonka jälkeen YVA-selostuksen täydennys tulee nähtäville ja arvioinnin tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa loppuvuodesta. Helsingbyn ja Hulmin kohdilla tehdään maastotutkimuksia syksyn aikana.

YVA-selostuksen täydennyksen ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee päätöksen yleissuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta alkutalvella 2022. Yleissuunnittelua jatketaan ELY-keskuksen valitseman vaihtoehdon perusteella ja siitä pidetään yleisötilaisuus myöhemmin kevään 2022 aikana. Tehtyjen lisäselvitysten ja uuden vaihtoehdon arvioinnin takia yleissuunnitelman valmistuminen siirtyy kesälle 2022.

Valmis yleissuunnitelma tulee nähtäville ja siitä on mahdollisuus jättää muistutuksia. Yleissuunnitelman jälkeen tehdään tiesuunnitelma. Koska kyseessä on merkittävän kokoinen hanke, tiesuunnitelman toteuttaminen vaatii myös eduskunnan päätöksen rahoituksesta.

Asian saaman kiinnostuksen vuoksi haluamme järjestää yleisötilaisuudet paikan päällä, mutta pyydämme kaikkia osallistujia huomioimaan voimassa olevat koronasuositukset. Osallistujilla on vahva maskisuositus ja tilaisuuksissa on paikalla käsidesejä ja maskeja. Suosittelemme saapumista tilaisuuteen ajoissa ruuhkien välttämiseksi. Uuteen vaihtoehtoon voi tutustua myös katsomalla esittelyvideon, joka julkaistaan hankkeen internetsivuilla viikkoa ennen yleisötilaisuuksia.

Yleisötilaisuuksien ajankohdat ja paikat:

Maanantai 1.11.2021 klo 17.30–19 Laihian monitoimitalo, Länsitie 62, Laihia

Tiistai 2.11.2021 klo 17.30–19 Helsingbyn koulu, Puntaistentie 52, Helsingby