Ylennyksiä kenraalikunnassa 6.12.2019

Ylennyksiä kenraalikunnassa 4.6.2016 ja 1.9.2016 4.6.2016 00:01:00 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 27.5.2016 päättänyt puolustusministeri Jussi Niinistön esittelystä seuraavista kenraali- ja amiraaliylennyksistä puolustusvoimissa: 4.6.2016 lukien kenraalimajuri Timo Kivinen kenraaliluutnantiksi; lippueamiraali Timo Junttila kontra-amiraaliksi ja eversti Vesa Virtanen prikaatikenraaliksi. Kenraalimajuri Timo Pekka Kivinen (s. 1959) on palvellut vuodesta 2015 lähtien Pääesikunnassa puolustusvoimien strategiapäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut mm. prikaatin komentajana Karjalan prikaatissa, apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla, jatkotutkinto-osaston johtajana ja vararehtorina Maanpuolustuskorkeakoulussa, Utin Jääkärirykmentin komentajana, Suomen sotilasasiamiehenä Unkarissa, Ukrainassa ja Itävallassa asemapaikkanaan Budapest, pataljoonaupseerina SFOR-operaatiossa Bosniassa sekä osastoesiupseerina ja vanhempana osastoesiupseerina pääesikunnan tiedusteluosastolla. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Kivinen suoritti vuonna 1993.