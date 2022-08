Yli 10 000 allekirjoittanutta vaatii: Enon rautakarhua autettava ja luonnonvaraisten eläinten hoitoa kehitettävä

Enon rautakarhun auttamista vaativaan vetoomuksen tuli lyhyessä ajassa yli 10 000 nimeä. Aamulla vetoomus luovutettiin Itä-Suomen poliisille.



Lukuisat alan huiput maailmalta, kuten Kansainvälisen Luonnonsuojeluliiton karhuasiantuntija Dave Garshelis ja pitkään karhuja hoitanut eläinlääkäri Shaun Thompson (Animals Asia), pitävät kirjallisissa lausunnoissaan Enon rautakarhun auttamista mahdollisena. Heidän mukaansa raudat voidaan poistaa maastossa ja karhu todennäköisesti toipuisi toimenpiteestä hyvin. He myös korostavat, että viranomaisilla on eettinen velvoite tappamisen sijaan pyrkiä auttamaan eläintä. Itä-Suomen poliisi on kuitenkin päättänyt olla kuulematta heitä.



Luonnonvaraisten eläinten auttamisessa Suomi on pahasti monia muita maita jäljessä. Käytännössä kaikki loukkaantuneet suurpedot ja muut suuret nisäkkäät tapetaan. Siksi Suomessa ei ole juurikaan tietotaitoa myöskään loukkaantuneiden karhujen auttamisesta. Olisikin järkevää kuunnella ulkomaisia alan huippuja, joiden mukaan Enon rautakarhua voi ja tulee auttaa. Vetoomus pyytääkin Itä-Suomen poliisia huomioimaan parhaan kansainvälisen asiantuntemuksen.



Karhun auttamiseen velvoittaa myös laki. Kuten Suomen eläinoikeusjuristit ry on kannanotossaan 18.8.2022 muistuttanut, karhu kuuluu luontodirektiivin perusteella suojeltuihin lajeihin. Artikla 16 kieltää suojellun lajin tappamisen tilanteissa, joissa on myös muita keinoja käytössä. Koska parhaiden asiantuntijoiden mukaan muita keinoja on käytössä, on karhua lain mukaan siis autettava. Asian selvittämistä ja myönteisempää asennetta karhun auttamiseen on vaatinut myös kansanedustaja Jenni Pitko (vihr.), joka 30.8.2022 jätti Enon rautakarhusta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.



Vetoomuksen allekirjoittajat vaativat, että luonnonvaraisten eläinten auttamistyötä viedään eteenpäin myös Suomessa. Oli kyseessä sitten mursu tai kotoinen karhu, on viranomaisten otettava eläinten auttaminen viimein vakavasti. Enon rautakarhun auttaminen ulkomaisia huippuasiantuntijoita kuunnellen voisi olla ensimmäinen askel tässä tärkeässä uudistustyössä.



Monessa maassa, kuten Yhdysvalloissa, on loukkaantuneiden karhujen ja muiden suurten villieläinten auttaminen arkipäivää. Vetoomus esittää, että sama edistyksellinen asenne tuotaisiin viimein myös Suomeen!

Oikeutta eläimille on kampanjoinut vetoomuksen puolesta ja toimii taustaorganisaationa. Lisätietoja luonnonvaraisten eläinten auttamisesta ja vetoomuksesta saa kuitenkin filosofi Elisa Aaltolalta.