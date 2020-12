Yli 100 ravintolaa liittynyt Raising HEL -kampanjaan helsinkiläisten ravintoloiden puolesta

Kaksi viikkoa sitten startatun Raising HEL -liikkeen lahjakorttikampanja on saanut vauhdikkaan alun ja herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Mukaan kampanjaan liittyy päivittäin uusia ravintoloita ja mukana on jo yli 100 pääkaupungin ravintolaa, kertovat ravintoloitsijat Raising HELin idean takaa, Ville Relander, Saku Tuominen ja Anders Westerholm.

Lahjakorttikampanja kaupungin ravintoloiden tukemiseksi tähtää kunnianhimoisesti siihen, että jokainen helsinkiläinen paketoisi tänä jouluna ravintolalahjakortin joululahjaksi läheiselleen.

”Jos meitä helsinkiläisiä on yli 600 000, on tavoitteemme hieman mahtipontinen, mutta kuvastaa mielestämme hyvin sitä, miten jokainen meistä voi pienelläkin panoksella tukea kaupunkimme ravintoloiden selviämistä koronakriisistä”, myöntää Westerholm.

Lisäkierroksia toivotaankin entistä enemmän myös helsinkiläisistä yrityksistä, joille on viimeistään nyt ajankohtaista miettiä joululahjoja työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen. Myös hyvin luovia lähestymistapoja on jo nähty: eräs yritys järjestää some-tilillään viikoittaisia kilpailuja, joissa palkintoina arvotaan yrityksen ostamia ravintolalahjakortteja. Toinen antaa tuotteistaan alennuksen, kun asiakas näyttää hankkimaansa ravintolalahjakorttia. Kolmas taas halusi tukea ravintoloita ja samalla pistää hyvän kiertämään lahjoittamalla ostamansa ravintolalahjakortit eteenpäin perheille, joiden oma taloudellinen tilanne ei ravintolaillallisia sallisi.

”Meitä on lähestynyt uskomaton kirjo yrityksiä, jotka haluavat tukea alaa Raising HELin kautta ja ehdottavat yhteistyötä. Olemme jokaisesta yhteydenotosta äärimmäisen kiitollisia, mutta vastaehdotuksemme on lähtökohtaisesti kaikille sama: ostakaa lahjakortteja. Se riittää”, kertoo Tuominen.

”Paitsi erääseen yhteistyötarjoukseen vastasimme toisin”, korjaa Relander ja jatkaa: ”Pieni kuljetusfirma innostui Raising HELin ajatuksesta niin, että tarjosi rekkansa meille mainospinnaksi ja kysyi vielä tutun teippifirman mukaan hoitamaan toteutuksen. Upea esimerkki ihmisten halusta auttaa.”

Idean takana olevat ravintoloitsijat ovat olleet otettuja Raising HELin vastaanotosta ja miten se on yhdistänyt paikallisia ravintoloitsijoita. He kannustavat myös yhä useampia ravintoloita liittymään lahjakorttikampanjaan, jonka tarkoitus on auttaa koko alaa selviämään käsillä olevasta kriisistä ulos hyvinvoivana. Osallistuminen ei maksa ravintoloille mitään.

Raising HELin perustajaravintoloihin kuuluvan Ravintola Nollan yrittäjä Carlos Henriques on kampanjaan tyytyväinen: “Raising HEL -lahjakorttikauppa on ylittänyt kaikki odotuksemme: kauppa on käynyt kuin häkä. Ihmisten halu auttaa on todella suuri ja jokainen ostos tulee tarpeeseen. Odotan innolla, mitä kaikkea voimme jatkossa tehdä yhdessä.”

Lahjakortteja voi ostaa ravintoloiden nettisivuilta tai suoraan ravintoloista, kaikkien mukana olevien ravintoloiden lahjakorttikaupat ovat koottuna yhteen raisinghel.fi-sivustolle.

Lisätiedot:

Saku Tuominen (Savoy, Espa, Palace):

+358 40 060 5084, saku@hundred.org

Ville Relander (Madonna, The Cock):

+358 50 558 5354, ville.relander@thecock.fi

Anders Westerholm (Sushibar+Wine, Bar Cón, Story):

+358 44 529 2399, anders@we-are.fi

Petra Kytölä (Helsingin Leijona Oy/Torikorttelit):

+358 50 501 0148, petra.kytola@torikorttelit.fi