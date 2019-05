Yli 1100 juoksijaa taisteli itsensä Lahden Suurmäen huipulle - Red Bull 400 kasvoi viime vuodesta

Red Bull 400 juoksukilpailu järjestettiin Lahden suurmäessä lauantaina 11.5. Kilpailussa nähtiin noin 1100 juoksijaa joiden ainoana tavoitteena oli valloittaa Lahden suurmäki nopeammin kuin kilpatoverinsa. Kisassa nähtiin myös Iivo Niskanen, Jonne Koski ja Eero Ettala sekä joukko muita huippu-urheilijoita. Miesten kisan voitti slovenialainen Martin Kozelj ja naisten voittoon taisteli itsensä viime vuoden kakkonen, Mila Koljonen. Tapahtuma kiinnosti myös yleisöä, jota kertyi paikan päälle noin 3000.

Vuoden 2019 Lahden Red Bull 400 kisassa nähtiin kova taistelu voitosta

Lahden Red Bull 400 -kilpailu käytiin puolipilvisessä, mutta keväisen lämpimässä säässä. Välillä pilvet ripottelivat tihkusadetta viilentämään kovaa taistelleita urheilijoita. Stadionin lämpömittari näytti parhaimmillaan +15 astetta. Etenkin juoksijoille happirikas keli oli mieluisa. Myös yleisöä oli löytänyt Lahden hiihtostadionille mukavasti, paikalle saapui lähes 3000 ihmistä. Kannustajien kiritys siivittikin monet kisaajat laittamaan viimeisen vaihteen silmään ja antamaan Lahden Suurmäessä kaikkensa.

Yhteensä noin 1100 juoksijaa lähti valloittamaan Lahden suurmäkeä. Mukana oli aiemmista kisoista tuttuja urheilijoita, kuten Iivo Niskanen ja ensimmäisen kerran haasteen vastaanottanut Jonne Koski. Myös Stereo-yhtyeen Jere Marttila ja Leo Hakala päättivät ottaa tämän piinaavan, mutta palkitsevan haasteen vastaan. Artistit suhtautuivat kisaan jännittynein ja positiivisin fiiliksin, "Kyllä keikkaillessakin tarvitaan fyysistä kuntoa. Yleensä tunnin keikka vastaa tunnin lenkkeilyä. Joskus ollaan mitattu keikkasykkeitä sekä kaloreita niin siinä on kulunut helposti tuhat kaloria, keskisykkeen ollessa jossain 140 tienoilla. Eli meidän keikatkin ovat todella fyysisiä suorituksia - pitää jaksaa antaa joka ilta yleisölle se mitä se on tullut katsomaan," Leo Hakala kertoi.

Iivo Niskasen ennusteli ennen kisaa, että edessä tulee olemaan tiukkatasoinen kilpailu. "Vähän kävin aamulla rullilla tutustumassa Lahteen ja sen maastoihin - kohta nähdään onko edessä millainen juoksupäivä. Joskus hyvän ja huonon päivän ero on tosi iso, mutta toivotaan että tulee positiivinen päivä. Nyt kun tapahtuma on loppuunmyyty niin tietää, että siellä on mukana sellaisia kavereita jotka ovat treenanneet tähän tosissaan. Olen aika varma, että tänä vuonna taso on kovempi kuin viime vuonna."

Miesten voittaja ajoi paikan päälle Sloveniasta asti

Miesten A-finaalin voittajaksi kruunattiin slovenialainen ammattipyöräilijä Martin Kozelj. Voittoaika lyötiin lukkoon ajassa 00:03:30. "Tuntuu uskomattomalta, koska tämä on minun 20. kilpailuni, toinen kerta podiumilla ja ensimmäinen voittoni. Suomeen minut kisaamaan toi tämä uskomaton ja hieno kilpailu. Ajoin tänne Sloveniasta autolla tyttöystäväni kanssa. Tänään minut vei voittoon tempo ja suuret harjoittelumäärät. Ensimmäisen Red Bull 400 olen juossut Planicassa. Tämä todisti, että olen vahva ja pystyn viemään itseni äärirajoille."

13 sekuntia slovenialaisen perässä ja kisan kakkoseksi jo toistamiseen kiritti vasta 16-vuotias hiihtäjälupaus Juho Veikkolainen. Iivo Niskanen oli oman karsintaeränsä kolmas, mutta tällä kertaa vauhti ei riittänyt podiumille saakka, vaan olympialaishiihtäjä jäi finaalissa 15. sijalle.

Naisten A-finaalissa viime vuoden kakkonen Mila Koljonen juoksi tämän vuoden kisassa ylivoimaiseen voittoon ajassa 00:04:25. "Nyt on kyllä voittajafiilis! Lähdin kisaan samalla sloganilla mikä miehelläni on: 'kaikki paitsi voitto on pettymys'. Ensimmäinen juoksu tuntui pahemmalta, varsinkin reisissä, mutta loppu oli kyllä raastavan pitkä. Tulin viime vuonna toiseksi, joten piti lähteä parantamaan sijoitusta." Ja tässä Koljonen onnistui. Naisten B-finaalin voitti Jenni Greijula ajalla 0:05:45.

Miesten viestivoiton vei Team Estonia ajassa 0:02:35. Naisten viestin puolestaan voitti team Hätäset ajalla 0:03:02.

Mikä on Red Bull 400?

Red Bull 400 on entisen sprintterin Andreas Bergerin ideoima kansainvälinen juoksutapahtuma, jossa tuhannet miehet ja naiset ovat laittaneet kroppansa ja tahdonvoimansa koville vuodesta 2011 lähtien. Red Bull 400 juoksukilpailussa juoksijat haastavat itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille, juosten mäkihyppymäen pohjalta aivan huipulle asti. Kisoja juostaan tänä vuonna yhteensä 20 ympäri maailman, ikonisissa lokaatioissa, kuten Whistlerissä, Planicassa, Zakopanessa, Sapporossa ja Trondheimissa. Tämän vuoden uusiin tapahtumapaikkoihin kuuluu mm. Pyeongchang ja Liberec. Suomen kisassa juostiin sekä naisten, että miesten lähdöt. Ohjelmassa oli lisäksi naisten sekä miesten viestit. Tapahtumasta on tehty kolmen vuoden sopimus kaupungin kanssa, joten kisoja juostaan Lahden suurmäessä vähintään vuoteen 2020 asti.

Maailmanfinaali käydään Kanadan Whistlerissä 13.7.2019.

Red Bull 400 2019 – 3 maanosaa, 20 eri lokaatiota



ALMATY KAZ 28.4.2019

LAHTI FIN 11.5.2019

COPPER PEAK USA 11.5.2019

SAPPORO JAP 18.5.2019

CHAIKOVSKY RUS 25.5.2019

TRONDHEIM NOR 1.6.2019

PARK CITY USA 1.6.2019

LIBEREC CZE 8.6.2019

EINSIEDELN SUI 15.6.2019

EINSIDELN SUI 15.6.2019 (Hollannin kilpailu)

ZAKOPANE POL 29.6.2019

VAL DI FIEMME ITA 6.7.2019

COURCHEVEL FRA 6.7.2019

WHISTLER CAN 13.7.2019 (Maailmanmestaruuskisat)

TITISEE-NEUSTADT GER 20.7.2019

STRBSKE PLESO SVK 3.8.2019

NUR-SULTAN KAZ 4.8.2019

BISCHOFSHOFEN AUT 24.8.2019

PLANICA SLO 14.9.2019

PYEONGCHANG KOR 28.9.2019





Kuvat ja videot

Kuvia ja videoita vapaasen editoriaaliseen käyttöön >

Muut kuvat ja videot: https: https://www.redbullcontentpool.com/search?q=red%20bull%20400%20lahti

Lisätiedot:

Pia Kaipainen

pia.kaipainen@redbull.com

040 5368 509

Isak Kullman

isak.kullman@redbull.com

0505256740