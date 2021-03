Yli 17 000 terveydenhuollon ammattilaista on kuollut koronaan maailmanlaajuisesti

Terveydenhuollon työntekijöistä jo yli 17 000 on menehtynyt koronavirukseen. Amnesty vaatii globaalin rokotteiden jakelutahdin pikaista tehostamista ja terveydenhuollon henkilöstön priorisoimista rokotuksissa.

Viime vuoden aikana ainakin 17 000 terveysalan ammattilaista on kuollut koronaan, kertoo Amnesty Internationalin, PSI:n ja UNI Global Unionin tuore analyysi. Vielä syyskuussa arvioitu luku oli 7000.

Esimerkiksi Etelä-Afrikassa terveydenhuoltoalalla koronaan kuolleita on 492. Yhdysvalloissa pelkästään hoivakodin työntekijöitä on menehtynyt 1576. Iso-Britanniassa 494 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää on kuollut virukseen.

Analyysi on tehty yli 70 maan hallinnon, median, liittojen ja kansalaisyhteiskunnan julkaiseman datan pohjalta. Todellisen luvun oletetaan kuitenkin olevan merkittävästi suurempi, sillä valtioiden datankeruu on osittain puutteellista.

Rokotteet eivät jakaudu tasapuolisesti

Rokotteet eivät jakaannu valtioiden välillä tasapuolisesti. Tällä hetkellä yli puolet kaikista rokotteista on maailman 10 rikkaimman valtion hallussa. Samaan aikaan yli 100 maassa yksikään terveydenhuollon työntekijä ei ole saanut rokotetta.

Amnesty vaatii hallituksia vauhdittamaan rokotteiden jakelua sekä priorisoimaan koronapandemian eturintamassa työskentelevän terveydenhuollon henkilöstön rokotteiden jaossa.

"On kestämätöntä, että terveydenhuollon henkilöstölle ei vieläkään riitä rokotteita monissa maissa. Rokotteiden globaalia tuotantoa ja jakelua on tehostettava merkittävästi. Lääkeyhtiöiden tulee jakaa rokoteteknologiaansa ja rikkaiden maiden tulee tukea köyhempien maiden rokotehankintoja huomattavasti nykyistä enemmän", sanoo Amnestyn taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien asiantuntija Mariko Sato.