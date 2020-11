Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 23.11.-13.12.2020

Tilaisuuksien kieltäminen on välttämätöntä heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi. Rajoituksilla pyritään rauhoittamaan tautitilanne ja välttämään tiukempien ja laajamittaisempien rajoitusten tarve.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kokoama koronakoordinaatioryhmä on todennut 19.11. pääkaupunkiseudun olevan koronaepidemian leviämisvaiheessa ja muilta osin sairaanhoitopiirin alueen olevan kiihtymisvaiheessa. Jotta epidemiatilanne voidaan saada hallintaan, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös tulee voimaan maanantaina 23.11. ja on voimassa kolme viikkoa, 13.12.2020 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää myös yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Tiukemmat kokoontumisrajoitukset ovat alueella välttämättömiä, koska tautitilanne on heikentynyt tähänastisista rajoituksista huolimatta. Marraskuun ajan alueella on voinut järjestää yli 20 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos niissä on noudatettu ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Kieltämällä kokonaan yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa kolmen viikon ajaksi pyritään välttämään tarve tiukemmille ja laajamittaisemmille rajoituksille.

Myös yksityistilaisuuksissa on syytä noudattaa suosituksia

Aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin. Sairaanhoitopiirit ja kunnat voivat antaa yksityistilaisuuksien järjestämisestä suosituksia, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan.

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa nyt erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, kannattaa jättää tässä tilanteessa pois.

Päätös yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä 23.11.-13.12.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella julkaistaan aluehallintoviraston verkkosivuilla (http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot) 20.11. klo 15. Päätös perustuu tartuntatautilain 58. pykälään.

