Yli 3 miljoonaa suomalaista käyttää kasvomaskeja väärin päivittäin - Kotimaisen startupin Maskiaski tarjoaa ratkaisun

Kasvomaskin käytön ohjeistus on: A) käytä aina puhdasta maskia, B) säilytä maskia oikein, C) käsittele maskia puhtain käsin. IROResearchin toteuttaman tutkimuksen mukaan 85% suomalaisista ei noudata tätä ohjeistusta, mikä vastaa yli 3 miljoonaa päivittäistä suomalaista maskinkäyttäjää.

Virtolainen Pari Vesaa ja Masa Oy tuo ratkaisun maskien ABC-ohjeistuksen helpompaan toteuttamiseen. Yritys on kehittänyt KOURA-Maskiaskin, jossa yhdistyy ensimmäisenä maailmassa säilytysrasia kasvomaskeille ja käsidesille taskukoossa.

Antibakteerinen KOURA-Maskiaski on kätevä ottaa mukaan kotoa lähdettäessä. Sen avulla kasvomaskit pysyvät hygieenisinä ja käsidesi on aina saatavilla. Vita Laboratorioiden tekemien testien mukaan antibakteerinen KOURA-Maskiaski suojaa kasvomaskeja tehokkaasti epäpuhtauksilta.

”Viranomaiset ovat aktiivisesti kertoneet kuinka maskeja tulisi käyttää oikein, mutta käytännössä ohjeistuksen toteuttaminen on hankalaa. Tämä näkyy selkeästi tutkimustuloksissa. Halusimme kehittää ratkaisun helpottamaan oikeaoppista kasvomaskien käyttöä ja loimme KOURA-Maskiaskin, joka auttaa pitämään kädet ja maskit puhtaana.” kertoo Matti Rautkivi, yksi Pari Vesaa ja Masa Oy:n perustajista.

”Lanseerasimme Maskiaskin maaliskuun puolessa välissä ja lyhyessä ajassa olemme saaneet paljon tiedusteluja Suomesta sekä maailmalta. Ensimmäiset kansainväliset tilaukset ovat saapuneet ja neuvottelut ovat käynnissä yli 30 maahan.” Rautkivi jatkaa.

KOURA-Maskiaski on Potturi-perunapesurista ja KOURA-käsineestä tunnetun design-yritys Pari Vesaa ja Masa Oy:n tuote. Virtolaisen yrityksen visiona on suunnitella ja valmistaa kotimaisia arjen innovaatioita. KOURA-Maskiaski on suomalainen tuote, jolla on Design from Finland- ja Avainlippu-tuotemerkit.

KOURA Maskiaskin suositushinta on 9,90 € ja tuotetta voi ostaa osoitteesta: www.koura.eu/fi

Toimittaja:

- Pressikuvat Tästä linkistä

- Katso videolta, miten KOURA Maskiaski toimii. LINKKI

Liitteet: kuvat KOURA-Maskiaskista ja Vita-laboratorion tuloksista



Tutkimus toteutettiin IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa osana Tuhat suomalaista-tutkimusta. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tiedonkeruuaika oli 16.-24.3.2021. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. +3,2 %-yksikköä.