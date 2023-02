Yli 30 000 minuuttia suomalaista jalkapalloa – Suomen Cup käynnistyy lauantaina

Kaudesta 1955 lähtien pelatussa Miesten Suomen Cupissa on tänä vuonna mukana peräti 333 joukkuetta. Miesten Suomen Cup on osallistujamäärältään Suomen suurin aikuisten joukkueurheilun kilpailu.

Joukkueet ympäri Suomen tavoittelevat paikkaa syyskuussa Olympiastadionilla pelattavaan finaaliin. Jännittävässä cup-kilpailussa pelataan 332 ottelua, joissa on mukana noin 7000 pelaajaa ja toimihenkilöä, 1000 erotuomaria ja kymmeniä tuhansia katsojia. Suomen Cupissa pelataan yli 30 000 minuuttia suomalaista jalkapalloa.

Miesten Suomen Cupin tasauskierroksen ja ensimmäisen kierroksen ottelut arvottiin tammikuun lopussa.

TuRaKe (Turun Raittius Kerho) ja SalPa 2 (Salon Palloilijat) saavat kunnian avata kilpailun, kun joukkueet kohtaavat ensimmäisen kierroksen ottelussa Turussa Kupittaa 5:lla lauantaina kello 14.00.

– On hienoa päästä pelaamaan cupin ensimmäinen peli. Meillä ei ole tälle kaudelle Suomen Cupiin varsinaisia tavoitteita. Viime kaudella tuli seinä vastaan ja arvonnoissa kävi vähän huono tuuri. On se pettymys, jos tipumme heti ensimmäisellä kierroksella, mutta kyllä me siitäkin pääsemme yli, TuRaKe:n puheenjohtaja Matias Harjuhahto kertoo.

TuRaKe:n ja SalPa 2:n kohtaaminen on yksi ensimmäisen kierroksen neljästä TV-ottelusta, jotka ovat katsottavissa Ruutu+-palvelussa.

– Televisiointi tuo peliin paljon lisälatausta. Moni ei ole tuollaista kokenut. Seuraa lähdettiin rakentamaan ihan nollasta, olemme saavuttaneet pari sarjanousua ja nyt saamme kunnian avata Suomen Cupin televisioidussa ottelussa. Onhan se hienoa, Harjuhahto tunnelmoi.

Tulos tai ulos

Suomen Cup palasi viime vuonna tulos tai ulos -formaattiin. Kaikki joukkueet osallistuvat yhteen ja samaan Suomen Cupiin – sarjatasosta riippumatta. Kakkosen, Ykkösen ja Veikkausliigan joukkueet, mukaan lukien hallitseva mestari KuPS, tulevat mukaan kilpailuun kierroksista 3, 4 ja 5 lähtien.

– Suomen Cup puhuttelee suomalaista jalkapallokenttää. Upea osallistujamäärä kerää yhteen koko suomalaisen jalkapallon kirjon, joissa jokainen voi tavoitella omia unelmiaan. Olivat ne sitten suuria tai pieniä, esimerkiksi paikka Euroopan kentille tai voitto sarjatasoa ylempänä pelaavasta paikallistavastustajasta, Palloliiton kehityspäällikkö Tomi Leivo-Jokimäki sanoo.

Suomen Cupin voittajalle on luvassa 50 000 euroa ja paikka seuraavan kauden UEFA:n Konferenssiliigan karsintoihin. Tänä vuonna kilpailussa on ensimmäistä kertaa käytössä cup-bonus – jokaisesta voitosta saa noin 100 € korvauksen lukuun ottamatta Tasauskierrosta.

Alasarjaseuroilla on mahdollisuus taistella pokaaleista ja jopa europelipaikoista, vaikka tie Suomen Cupissa pysähtyisikin. Parhaiten Suomen Cupissa menestyneet alasarjajoukkueet jatkavat Regions' ja Roots Cupeissa. Tänä vuonna Regions’ Cupin voittaja etenee kansainväliseen UEFA Regions’ Cupiiin.

Miesten Suomen Cupia voi seurata katsomoiden lisäksi Ruudusta. Kaikkien pääsarjajoukkueiden otteluiden lisäksi Ruudussa on katsottavissa valittuja otteluita. Kierrokselta 5 lähtien jokainen ottelu esitetään Ruudussa.

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO

Tomi Leivo-Jokimäki, kehityspäällikkö

+358505211166

tomi.leivo-jokimaki@palloliitto.fi