Yli 30% yrittäjistä pelkää ajautuvansa konkurssiin koronakriisin seurauksena

Yrittäjä.io on Suomen suurin ja aktiivisin kaikille suomalaisille yrittäjille tarkoitettu avoin virtuaalinen yhteisö. Yhteisömme keskustelee, auttaa ja verkostoituu Yrittäjät-Facebook-ryhmässään sekä luo uutta liiketoimintaa. Yhteisö on riippumaton ja itsenäinen yhteisö. Yrittäjä.io tuottaa myös Yrittäjä-blogia, Yrittäjä -akatemiaa ja ylläpitää useaa yrittäjyyteen liittyvää yhteisöä.

Yhteisö lähtee vahvasta auttamisen halusta ja voimakkaasta kollegiaalisuudesta. Me haluamme, että suomalaiset yrittäjät menestyvät ja voivat paremmin. Kaikki sisältö tuotetaan yrittäjä mielessä tai se on jopa yrittäjien itsensä tuottamaa ja tarkoitettu yrittäjien avuksi. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kaikkeen sisältöön ja kirjoittaa blogikirjoituksia sivustollemme liittymällä yhteisöömme.