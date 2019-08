Yli 300 osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-suunnitelmaa helsinkiläisten äänestettäviksi

Helsinkiläisten kanssa loppuvuodesta 2018 käynnistetty valmistelu on lokakuussa tapahtuvaa äänestystä vaille valmis.

Osallistuvan budjetoinnin ehdotusten valmisteluvaihe on saatu päätökseen.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on vahvistanut äänestykseen etenevät OmaStadi-budjettiehdotukset asukkaiden ja kaupungin asiantuntijoiden yhteiskehittämisen pohjalta.

”Helsinki on ensimmäinen kaupunki maailmassa, joka on ulottanut osallistuvan budjetoinnin näin laajasti kaupungin eri toimialoille. Olemme edelläkävijöiden joukossa myös siinä, että meillä jo 12-vuotiaat saavat äänestää ehdotuksista. Mahdollisuus osallistua ja tehdä itse on olennainen osa Helsinkiä”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.



Helsinkiläiset pääsevät lokakuussa äänestämään siitä, mitkä suunnitelmat etenevät toteutukseen. Äänestys tapahtuu omastadi.hel.fi -alustalla. Äänestyksessä käytetään vahvaa tunnistautumista mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen, voivat äänestää kirjastoissa, asukastaloissa ja monipuolisissa palvelukeskuksissa. Tällöin voidaan tunnistautuminen hoitaa henkilötodistusta tai passia näyttämällä.



Syksyllä 2018 kaupunkilaiset kutsuttiin ensimmäistä kertaa ideoimaan sitä, mihin Helsingin tulisi käyttää 4,4 miljoonaa euroa. Kaupunki sai liki 1300 ehdotusta, joista reilu 800 arvioitiin toteuttamiskelpoisiksi. Keväällä asukkaat ja kaupungin asiantuntijat työskentelivät yhdessä OmaStadi Raksan työpajoissa ja omastadi.hel.fi -alustalla jalostaen ideoita eteenpäin suunnitelmiksi. Kesän aikana suunnitelmille laskettiin kustannusarviot. Yhteisvalmistelun lopputuloksena syntyi yli 300 suunnitelmaa sekä arviota niiden toteutukseen tarvittavista määrärahoista.



OmaStadi-suunnitelmia puistojen, liikunta- ja harrastuspaikkojen sekä yhteisöllisten tilojen ja tapahtumien lisäämiseksi



Äänestykseen menevät suunnitelmat edustavat kaupunkilaisten ideoita laidasta laitaan. Eniten suunnitelmia tehtiin kaupunkiympäristön kehittämiseksi, kuten ulkoliikuntapaikkojen lisäämiseksi ja puistojen sekä ranta-alueiden kunnostamiseksi. Suunnitelmia tehtiin myös yhteisöllisistä asukastiloista ja tilojen yhteiskäytöstä eri puolilla kaupunkia.



”Ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin kausi on sisältänyt uuden oppimista ja kokeilua, kuten aina tehdessä jotakin ensimmäistä kertaa. On ollut innostavaa huomata, miten sitoutuneesti ihmiset ovat lähteneet prosessiin mukaan”, sanoo kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.



Äänestyksen jälkeen kaupunki alkaa toteuttaa äänestyksessä menestyneitä OmaStadi-suunnitelmia. Kaupunkilaiset kutsutaan mukaan myös suunnitelmien toimeenpanon valmisteluun ja toteutukseen.



Osallistuvan budjetoinnin tausta



Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli otettiin Helsingissä käyttöön 1.6.2017. Osana sitä päätettiin, että osallistuva budjetointi vakinaistetaan ja laajennetaan käyttöön.



Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2018 perustaa itsenäiseksi taseyksiköksi muodostettavan Osallisuusrahaston. Rahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttamiselle hallintosäännön mukaisesti.



Helsingin kaupunginhallitus päätti 1.10.2018 osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon periaatteista sekä siitä että pormestari päättää vuosittain yhteneväisin ja läpinäkyvin perustein äänestysvaiheeseen etenevät budjettiehdotukset toimialojen laatiman toteutusarvionnin pohjalta sekä vahvistaa äänestystuloksen ja toimeenpanon.