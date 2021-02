Yli 50 hehtaaria perinnebiotooppia kuntoon Pirkanmaalla ensi kesänä Helmi-ohjelmalla

Ensi kesänä Pirkanmaalle on tulossa laaja perinnebiotooppien eli ketojen, niittyjen ja metsälaidunten kunnostus. Kohteita on noin parikymmentä ja niillä on perinnebiotooppia yhteensä yli 50 hehtaaria. Kyse on ympäristöministeriön vuonna 2020 käynnistämästä Helmi-elinympäristöohjelmasta, jossa Pirkanmaan ELY-keskus on mukana.

Niittyjen arvokas lajisto säilyy vain hoitamalla. (Kuva: Tiina Schultz)

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman tarkoitus on pysäyttää Suomen luonnon köyhtymistä. Ohjelman avulla myös Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Perinnebiotooppien osalta tämä on tarkoittanut kartoitusten jatkumista sekä hoito- ja kunnostussuunnitelmien laadintaa jo kartoitetuille kohteille. Nyt laaditaan tulevalle kesälle suunnitelmia 14:ään eri kuntaan ympäri Pirkanmaata. Suunnittelukohteita on noin 20 kappaletta ja niillä on perinnebiotooppia yhteensä yli 50 hehtaaria. Suunnitelmat tehdään maanomistajan suostumuksella ja toteutetaan osin yhteistyöllä. ”Ensimmäiset kunnostuskohteet ovat valikoituneet mukaan pitkälti luontoarvojen perusteella. Yksityisillä suojelualueilla sijaitsevat, Natura 2000 -verkostoon kuuluvat tai muuten harvinaista ja monimuotoista lajistoa ylläpitävät perinnebiotoopit halutaan säilyttää. Se onnistuu vain aktiivisella hoidolla, joten luontoarvojen lisäksi hoidon jatkuminen on tärkeä peruste kunnostuskohteen valinnassa,” kertoo projektisuunnittelija Suvi Järvenpää Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Tukea voi hakea kuka vain Pääosin talkoilla hoidettuja Helmi-kohteita oli Pirkanmaalla kesällä 2020 jo yli 10 kappaletta, yhteensä noin viisi hehtaaria. Vuoden vaihteessa hyväksyttiin luonnonsuojelulain asetus, jonka perusteella perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon voidaan myöntää tukea. Uusi tuki on kaikille hakijoille avoin. Hakuehdot ja -ajat tarkentuvat myöhemmin. Pirkanmaalla toteutetaan keväällä kunnostustoimina muun muassa umpeenkasvaneiden alueiden raivaamista, alikasvospuuston poistoa ja puuston harvennusta sekä laidunkohteilla aitaamista. Kohteiden jatkohoidoksi suunnitellaan niittoa tai laidunnusta, riippuen kohteen saavutettavuudesta ja koosta. Etenemistä voi seurata Facebookista ELY-keskus kertoo muutaman kohteen hoidosta ja kunnostusten etenemisestä vuoden mittaan Perinnebiotooppien Helmet -Facebook-sivulla. Yksi seurattavista kohteista sijaitsee Ruovedellä, jossa niittyä hoidetaan laidunnuksen loputtua talkoovoimin. Yksityisellä kiinteistöllä sijaitseva niitty on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema. Alueella kasvaa arvokas ja monimuotoinen kasvilajisto, joka häviää ilman vuosittaista hoitoa. Toinen kohde on Nokialla Luodon saaressa. Saaren pohjoisosan lammaslaidunta laajennetaan ja lohkotetaan, jolloin saadaan myös turvattua rauhoitettujen lajien elinympäristö.

