Yli 50 prosentilla 14 000 testatusta matala D-vitamiini – "Tieto alhaisesta D-vitamiinista tulee monille yllätyksenä"

Puhti

Puhti (Puhti Lab Oy) on suomalainen vuonna 2018 perustettu yritys, joka auttaa seuraamaan omaa terveyttä. Puhdin toiminta on käynnistynyt vauhdikkaasti; palvelua on käyttänyt yli 15 000 asiakasta ja laboratoriotestejä on tehty yli 300 000. Mittauksista on haettu tukea esimerkiksi elämäntaparemonttiin, ruokavalion muutoksiin ja jaksamiseen. Palaute asiakkailta on ollut erittäin positiivista; asiakkaista 90% antaa arvosanaksi 10 tai 9 halukkuudesta suositella Puhdin palvelua eteenpäin. www.puhti.fi