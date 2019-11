Yli 85 000 kevytyrittäjän käyttämä UKKO.fi on Vuoden Digipalvelu 2019 – ”Aivan mahtavaa olla Suomen suurimpia yrittäjäkouluja”, sanoo Ukko Kumpulainen

Kevytyrittäjyyden tienraivaaja UKKO.fi on saanut ensimmäistä kertaa myönnettävän Vuoden Digipalvelu -palkinnon. ”Olemme mahdollistaneet todella monille suomalaisille oman liikeidean testaamisen ja tuoneet tarjolle rohkeaa kokeilukulttuuria”, kuvaa palvelun perustajiin kuuluva Ukko Kumpulainen UKKO.fi:n suurta saavutusta. Ohjelmisto- ja e-business ry:n perustama uusi palkinto myönnettiin etenkin ”kokonaan uuden kategorian eli kevytyrittäjyyden luomisesta digitalisoituvaan yhteiskuntaan”.

Lehdistötiedote 27.11.2019

Suomen digitalisoituminen on saanut uuden tärkeän virstanpylvään: Vuoden Digipalvelu -palkinto jaettiin keskiviikkona ensimmäistä kertaa. Kunnian sai osakseen UKKO.fi, joka on raivannut Suomessa tien kevytyrittäjyydelle. UKKO.fi on näyttänyt rohkeasti mallia kokonaan uuden palvelun toteuttamisessa.

”UKKO.fi on muuttanut suomalaista työelämää lyhyessä ajassa aivan uudella ja erittäin tarpeelliseksi osoittautuneella palvelulla. Tätä voi pitää kansallisesti erittäin merkittävänä tekona ja hienona onnistumisena ennenkokemattomassa haasteessa. UKKO.fi ansaitsee kunnian kokonaan uuden kategorian eli kevytyrittäjyyden luomisesta digitalisoituvaan yhteiskuntaan”, perustelee Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Ukko Kumpulainen on yksi voittajayrityksen perustajista. Perustajatiimin muodostivat Ukko itse sekä Olli Kopakkala, Antti Turpeinen ja Marko Yli-Paavola.

”Olemme mahdollistaneet todella monille suomalaisille oman liikeidean testaamisen ja tuoneet tarjolle rohkeaa kokeilukulttuuria. Yli 85 000 kevytyrittäjää palvelumme käyttäjinä on paras mahdollinen kiitos kovasta työstä, jota koko hieno tiimimme on tehnyt. Aivan mahtavaa olla Suomen suurimpia yrittäjäkouluja!”, hehkuttaa nimensäkin palvelulle antanut Kumpulainen.

”Tärkeää on ollut rohkeus mennä eteenpäin. Pienillä firmoilla on haaste päästä kiinni markkinaan. Siksi ketterä tekeminen ja aktiivinen testaaminen ovat olleet valttia”, kuvaa Kumpulainen UKKO.fi:n menestystarinaa.

Merkittävät digipalvelut esiin

Uusi palkinto nostaa parrasvaloihin digitalisoituvan Suomen nykyaikaiset menestystarinat. Ohjelmisto- ja e-business ry tuo yhteen Suomen softa-alan ja verkkoteollisuuden parhaan osaamisen, mitä Vuoden Digipalvelu -palkinto tästedes myös vahvasti heijastaa.

”Yhteiskunnan digitalisaatio on kovassa vauhdissa, ja haluamme nostaa merkittäviä kansallisia digipalveluita nyt ja tulevaisuudessa esille. Samalla viesti meiltä yhteiskunnan suuntaan on, ettei julkisen puolen tarvitse tehdä kaikkea itse. On olemassa merkittäviä markkinaehtoisia digipalveluita, joiden ansiosta vaikkapa yrittäjyys tai talon rakentaminen on Suomessa entistä helpompaa”, alleviivaa Tuomo Luoma, palkinnon UKKO.fi:lle luovuttanut verkkoteollisuuden konkari ja Ohjelmisto- ja e-business ry:n hallituksen jäsen.

Voittaja itse katsoo tyytyväisenä, mutta nälkäisenä eteenpäin.

”Olemme voittaneet monet esteet. Aluksi oli tärkeää kyetä sopeutumaan juridisiin muutoksiin, mutta enää emme joudu olemaan reaktiivisia, vaan näytämme jo itse suuntaa. Tähyilemme kaikenlaisia vaihtoehtoja kasvuun. Kiirettä ei ole, mutta katsomme miten voisimme laajentaa tekemistä vielä isommaksi”, painottaa Kumpulainen UKKO.fi-palvelun kasvuhalua.

Lisätiedot:

Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi

Ukko Kumpulainen; UKKO.fi, perustajaosakas, 040 842 9985, ukko.kumpulainen@ukko.fi