Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä laskussa Uudellamaalla (Uusimaa)

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7 104, mikä on 820 (-10,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 15 626, mikä on 1 655 (-9,6 %) vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 33 348, mikä on 7 768 vähemmän kuin vuoden 2022 helmikuun lopussa (-18,9 %). Yli kaksi vuotta työttömänä oli 21 254, vuosimuutoksen ollessa -1,7 % helmikuuhun 2022 verrattuna. Ulkomaalaisia työttömiä oli 19 017, mikä on 1 354 henkilöä (7,7 %) enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon helmikuussa 27 119 mikä on -32 % (-12 787 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan vuosimuutos oli -24,9 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

