Yli miljoona euroa vesienhoitoon Uudellamaalla vuonna 2021

Valtatiellä 7 Vanhakylässä Loviisassa nopeusrajoitusta alennettu painuman vuoksi 9.9.2021 14:44:21 EEST | Tiedote

Valtatiellä 7 Vanhakylässä Loviisassa nopeasti uusiutuvaa painumaa on paikattu, mutta epätasaisuutta on edelleen. Nopeusrajoitus 60 km/h moottoritiellä pidetään painumakohdassa siihen saakka, kunnes myöhemmin syyskuussa saadaan tehtyä parempi päällysteellä oikaisu. Odotettavissa on, että painuma uusiutuu vielä ennen vaurioituneen puupaaluhatturakenteen perusteellista korjausta. Puupaaluhatturakenteen korjauksesta on valmis suunnitelma. Hankkeen kustannusarvio on 4,1 M€. Hanke on tunnistettu tärkeäksi toteutettavaksi perusväylänpidon kohteeksi myös Väyläviraston lausunnolla olevassa investointiohjelmaluonnoksessa. Toteutusajankohtaa eikä päätöstä hankkeen toteuttamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty.