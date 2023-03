Yli puoli miljoonaa yliannostuskuolemaa – Kivun valtakunta on pysäyttävä tietokirja opioidikriisin salailluista syistä

Patrick Radden Keefe läpivalaisee hyväntekeväisyyshankkeistaan tunnetun Sacklerin suvun taustat ja todistaa, että opioidikriisi on aiheutettu tahallaan, jälkiä peitellen ja ihmisten hätää hyödyntäen. Purdue Pharman häikäilemättömän markkinoinnin ja lääkäreiden painostamisen seurauksena kipulääkkeiden määrääminen laajeni valtavasti. Kivun valtakunta on hätkähdyttävä kuvaus yhteiskunnasta, jossa tavallisen kansalaisen henki on halpa ja rikkaat ovat immuuneja rikosoikeudelle.

Sacklerit eivät ole olleet mielissään Patrick Radden Keefen selvitystyöstä. Kirjoitusprosessin aikana hänen taloaan ajoi vahtimaan tuntematon mies katumaasturissa.

”Mietin, mitä yksityisetsivä kuvittelee saavansa selville tarkkailemalla kirjailijaa, joka ei koskaan lähde kotoa mihinkään. Sitten mieleeni juolahti, että todennäköisesti tarkoituksena ei ollutkaan saada mitään selville vaan pelotella”, Keefe kirjoittaa teoksen jälkisanoissa.

”On merkillepantavaa, että OxyContinin tarinassa ei esiinny henkilöitä, jotka olisivat paljastaneet vääryyksiä. Se voi johtua siitä, että kun joku yritti paljastaa jotakin, Purdue teki parhaansa murskatakseen hänet.”

Keefe kertoo tapahtumista myös parhaillaan elokuvateattereissa esitettävässä dokumenttielokuvassa All the Beauty and the Bloodshed, joka kertoo valokuvaaja Nan Goldinin taistelusta Sacklereita vastaan. Dokumentti oli ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi tänä keväänä ja se palkittiin Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnolla Kultaisella leijonalla viime syksynä.

Patrick Radden Keefe (s. 1976) on yhdysvaltalainen tutkiva toimittaja ja tietokirjailija, joka on tunnettu mm. The New Yorkeriin kirjoittamistaan artikkeleista. Hänen lehtijuttujaan ja tietokirjojaan on palkittu useilla palkinnoilla. Keefeltä on aiemmin suomennettu Pohjois-Irlannin konfliktia kuvaava teos Älä sano mitään (2022).

”Kuin reality-versio Succcession-sarjasta… Jos olet sekaantunut hämäriin rahavirtoihin, Keefe on viimeinen henkilö, jonka toivot tutkivan tekemisiäsi.” – Slate

”Lukija saa Sacklereista häpeämättömän kuvan, mutta teos esittää huolestuttavia kysymyksiä myös Yhdysvaltain terveysviranomaisista, jotka sallivat suvun toimien kukoistaa.” - The Financial Times

Patrick Radden Keefe: Kivun valtakunta – Suku joka rikastui lääkeriippuvuudella

alkuteos Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty

suomentanut Maija Heikinheimo

672 sivua

Ilmestyy myös e- ja äänikirjana 8.4., lukija Juhani Rajalin



