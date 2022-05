Ylijäämänpalautusta 15,2 miljoonaa euroa asiakasomistajille

Keskimäärin 1200 euroa tulospalkkaa 17.3.2022 10:15:00 EET | Uutinen

Osuuskauppa PeeÄssän henkilöstölle maksettiin vuodelta 2021 tulosten perusteella tulospalkkoja lähes 2,4 miljoonaa euroa, joka on keskimäärin 1200 euroa per työntekijä. PeeÄssällä on käytössä tulospalkkakäytäntö, jonka piiriin kuuluvat kaikki peeässäläiset. Tulospalkkaa on mahdollista saada maksimissaan kahden kuukauden palkan verran ja se maksetaan työntekijöille tehtyjen työtuntien perusteella. - Tulospalkkaa sai 1985 peeässäläistä. Tulospalkitsemisen lisäksi työntekijät saavat 3–25 prosenttia ostoetua kaikista S-ryhmän toimipaikoista. Lisäksi meillä huolehditaan erilaisin keinoin työntekijöiden työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Esimerkiksi tuemme henkilöstön omaehtoista liikuntaa ja hyvinvointia työvirerahalla, joka on 180 euroa per henkilö vuodessa, kertoo henkilöstöjohtaja Suvi Honkanen. Tulospalkitseminen ohjaa työskentelyä kohti työpaikan tavoitteita, jotka on jokaiselle toimipaikalle määritelty erikseen. Tulospalkkaan on oikeutettu sen toimipaikan henkilöstö, jossa tavo