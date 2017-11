Yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat: todistuksen avulla sisäänpääsyä laajennetaan, myös muita valintaväyliä kehitetään

Todistuksen arvosanojen perusteella tehtävä valinta eli todistusvalinta on tulossa yhdeksi väyläksi päästä yliopistoon. Asian valmistelu on parhaillaan käynnissä. Avuksi on kehitetty ylioppilastodistuksen pisteytystyökalu.

Yliopistot valmistautuvat ottamaan todistusvalinnan yhdeksi valintaväyläksi vuoteen 2020 mennessä. Todistusvalintaa varten opiskelijavalintojen uudistamishankkeessa on kehitetty pisteytystyökalu, jonka avulla kukin koulutusala voi rakentaa sopivan ylioppilastutkinnon pisteytyksen. Tavoitteena on, että alakohtaiset ylioppilastutkinnon pisteytykset julkaistaan viimeistään elokuussa 2018. Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä opiskelijavalintahankkeiden kanssa järjestämässä seminaarissa 7.11.2017. Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Helsingin yliopiston vararehtori Sari Lindblom näkee todistusvalinnassa paljon hyvää, vaikka haasteitakin on. - Olisi erinomaista, jos samat koulutusalat pisteyttäisivät ylioppilastutkinnon samalla tavalla kaikissa yliopistoissa. Tähän pyritään, mutta se edellyttää vielä paljon yhteistyötä yliopistojen välillä. Mitä yhtenäisempänä koulutusala esittäytyy, sitä selkeämpänä se näyttäytyy hakijoille, Lindblom sanoo. Äidinkielen ja matematiikan osaaminen korostuu Pisteytystyökalun avulla ylioppilastutkinto voidaan pisteyttää kullekin koulutusalalle sopivaksi. Koulutusala voi painottaa ylioppilastutkinnon yksittäistä ainetta, kieliä tai luonnontieteellisiä aineita. Äidinkieli ja matematiikka painottuvat pisteytystyökalussa, sillä niiden opiskeluun halutaan kannustaa. Hakijan näkökulma ohjaa valintojen kehittämistä Uudistushankkeen tavoitteena on lisätä valintayhteistyötä ja kehittää todistusvalinnan rinnalle myös muita sisäänpääsyn väyliä. Hakijan näkökulma on vahvasti mukana suunnittelussa. Hankkeeseen sisältyy lisäksi opiskelijavalintaan liittyvä tutkimus- ja selvitystyö. Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamiin kärkihankkeisiin ja sen rahoitus jatkuu vuoden 2019 loppuun asti.

