Yliopiston Apteekille uusi kumppaniapteekki Hämeenlinnassa

Yliopiston Apteekki ja kauppakeskus Goodmanissa toimiva Kaurialan apteekki aloittavat palveluihin ja ei-lääkkeellisiin tuotteisiin liittyvän yhteistyön toukokuussa.

Yhteistyön tavoitteena on tarjota Hämeenlinnassa kauppakeskus Goodmanissa toimivan apteekin asiakkaille Yliopiston Apteekin tutkitusti erinomainen asiakaskokemus, joka pitää sisällään pitkät aukioloajat, erinomaisen tuotevalikoiman, koko perheen hyvinvointiin tarkoitetut YA-tuotteet, ensiluokkaisen palvelun sekä kattavat kanta-asiakasalennukset ja -tarjoukset.



”Olen aloittanut Hämeenlinnassa apteekkarina helmikuussa. Olen erittäin iloinen, että voimme toukokuussa aloittaa yhteistyön Yliopiston Apteekin kanssa sekä tarjota asiakkaille Hämeenlinnassa entistäkin paremman tuotevalikoiman ja asiakaskokemuksen”, Kaurialan apteekin uusi apteekkari Mikko Niemi sanoo.



”Yhteistyö ensimmäisen kumppaniapteekkimme kanssa Vantaan Jumbossa on lähtenyt käyntiin erittäin hyvin. Olen iloinen, että kumppaniverkostomme laajenee nyt myös Hämeenlinnaan. Voimme ottaa mukaan verkostoomme vielä uusia apteekkeja, joilla on vastaava halu tarjota asiakkaille erinomainen asiakaskokemus”, Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo.