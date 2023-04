Yliopiston Apteekki aloittaa lääkkeiden pikakuljetukset Woltin kanssa

Verkkoapteekista ya.fi on voinut tilata resepti- ja itsehoitolääkkeitä jo yli kymmenen vuoden ajan. Nyt verkkoapteekissa on mahdollista valita Wolt toimitustavaksi noin 30 postinumeroalueella Helsingissä ja Espoossa.

”Verkosta tilatut lääkkeet sekä muut apteekkituotteet saa Woltilla nopeasti kotiin tai vaikka työpaikalle”, verkkokaupasta vastaava johtaja Markus Sinisalo Yliopiston Apteekista kertoo.

Verkkoapteekissa ya.fi on laajasti erilaisia toimitusvaihtoehtoja. Vaihtoehtoja ovat toimitus noutopisteeseen tai -automaattiin, kotiinkuljetus, nouto apteekista ja nyt myös pikakuljetukset Woltin kautta.

Pilottivaiheessa Wolt-toimitukset hoidetaan Yliopiston Apteekista Töölöstä, joka on Suomen ainoa ympäri vuorokauden avoinna oleva apteekki. Yliopiston Apteekilla on 17 apteekkia 14 kaupungissa ympäri Suomen. Pilotin jälkeen Wolt-yhteistyötä on tarkoitus laajentaa muihin kaupunkeihin.

Yliopiston Apteekin verkkoapteekissa ya.fi oli vuonna 2022 yli 12 miljoonaa käyntiä. Verkkoapteekin chat- ja puhelinpalvelussa työskentelee yhteensä 90 asiantuntijaa.