Yliopiston Apteekki avataan Isoon Omenaan lokakuussa – apteekissa on Espoon pisimmät aukioloajat

Espoon Isoon Omenaan lokakuussa avattava Yliopiston Apteekki on avoinna ma-pe klo 7-23, lauantaisin klo 7-23 ja sunnuntaisin klo 10-20. Tämän lisäksi apteekin asiantuntijat palvelevat puhelimessa 24H ja verkkokaupan chatissa klo 7-24.

Yliopiston Apteekki avaa Espoon Isoon Omenaan lokakuun puoliväliin mennessä apteekin, jossa on Espoon apteekkien pisimmät aukioloajat. Apteekkilupaan liittyvä valitusprosessi on nyt päättynyt ja apteekkilupa on lainvoimainen.

– On hienoa, että voimme nyt avata Isoon Omenaan apteekin, jossa on pitkät aukioloajat sekä erinomainen palvelu ja laaja tuotevalikoima, toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo.

Hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevassa Isossa Omenassa asioi vuosittain noin 20 miljoonaa asiakasta. Yliopiston Apteekki avataan kauppakeskuksen eteläpäätyyn terveysaseman, bussiterminaalin ja metron lähelle.

Lääkelain mukaan Yliopiston Apteekilla voi olla enintään 17 apteekkia Suomessa. Jyväskylän Lääkäritalossa toimiva Yliopiston Apteekki suljetaan ennen Espoon apteekin avaamista. Jyväskylän Kauppakadulla sijaitseva Yliopiston Apteekki jatkaa normaalia toimintaansa.